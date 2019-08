Hicieron mal las cuentas: Kicillof obtuvo el 52% de los votos en la provincia de Buenos Aires

Si bien el margen que Axel Kicillof logró marcar sobre María Eugenia Vidal en las PASO por la gobernación bonaerense fue amplio, al parecer podría incluso ampliarse: un error en el escrutinio provisorio incluyó los votos en blanco en el cálculo cuando en realidad sólo deberían contarse los positivos: así, el candidato del Frente de Todos superaría los 52 puntos, y la de Juntos por el Cambio llegaría a 34.6%.

La ley electoral bonaerense, incorporando la ley electoral nacional que creó a las primarias, incluye una explicación diferente sobre el recuento de votos en esta instancia: si bien en la nacional se explicita que se deben tener en cuenta los sufragios "válidamente emitidos", en la provincial se señala a los "positivos válidamente emitidos".

Fuentes del PJ dijeron a BigBang que se había aplicada una ley nacional en lugar de la ley provincial para hacer el recuento de los votos obtenidos por el ex ministro de Economía en las PASO del domingo. "Se cargaron mal los datos para hacer las cuentas", dijeron las fuentes y admitieron el enojo que había provocado la novedad.

Concretamente, según la Ley Nacional 26.571, art. 45, "sólo podrán participar en las elecciones generales las agrupaciones políticas" que en la elección primaria "hayan obtenido como mínimo un total de votos, considerando los de todas sus listas internas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría".

Mientras tanto, la Ley Provincial 14.086, art. 10 explicita que "para poder participar en la elección general, los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales, deberán obtener como mínimo el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos positivos válidamente emitidos, aún en el caso de lista única".

Así, de acuerdo a fuentes del Partido Justicialista, la palabra "positivos" implicaría que los votos en blanco no entran en el conteo y, por ende, los porcentajes aumentan.

"Nos acabamos de enterar de esto, para gobernador nunca se cuentan los votos en blanco", señaló en relación a la polémica el apoderado del PJ, Jorge Landau. Mientras tanto, el gobierno nacional explicó que utilizaron el mismo criterio que en el resto de las provincias para poder igualar la comparación al momento de presentar los datos de la elección en la web.

En diálogo con BigBang, paralelamente, fuentes de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires explicaron que efectivamente en las PASO para pasar a la elección general hay que superar el 1,5% de votos válidos positivos.

"Eso no significa que haya que contar necesariamente los votos válidos positivos. Sólo para ver si alguien pasó el umbral. Pero no es correcto decir 'Axel no sacó el 49, sacó el 52'. Sacó el 49 del total y el 52 de los válidos positivos", agregan. "La provincia de Buenos Aires no suele hacer un escrutinio paralelo, sino que se suma al de la Nación".

En el Gobierno nacional dijeron que "una cosa es la presentación de los resultados que tienen que ser comparables entre sí. Si yo tomara en cuenta esta disquisición de la ley bonaerense para tomar en cuenta, o no, los votos en blanco, no podría comparar la diferencia entre Juntos y Todos en una provincia con otra. Tenés que tomar el mismo criterio".