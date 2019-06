Hilo dental y clink cargo: audio revela que intendente tucumano contrató a su amante como ñoqui

"Me hacen ir los viernes nada más. Yo firmo y me voy", dice una mujer cuyo nombre no ha sido identificado. Minutos antes, la escuchamos hablar en tono acaramelado y sexy con una persona que parece ser (por la voz y por lo que dice) el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, Macrista que llegó al poder en alianza con la Coalición Cívica. "Se me paró", confiesa él, con la ternura patética de los hombres que están derretidos por sus amantes. Él le pide sus medidas a ella para comprarle ropa interior: ella le pide que no se preocupe demasiado por el tamaño de la bombacha. "Cuanto más chica mejor", le dice. Luego especifica: lo que pretende es "hilo dental". Se escuchan varias conversaciones: todas generan un cierto pudor en el escucha. Él le pregunta a ella: -¿Qué está comiendo? Ella responde: "Galletitas". Él acota: "Bueno, más vale que sean galletitas nomás". Ella ríe. El chiste hubiera rebotado en Café Fashion, pero en una charla entre amantes vale todo. Más adelante, él le pide a ella que le envíe fotos íntimas.

¿Qué importancia tiene esta colección de charlas privadas y por demás berretas? Bueno, que revela que él la nombró a ella como ñoqui en el municipio que conduce, el mismo donde se declaró la independencia.

-¿Cómo estás vos?

-Bien, acá renegando, con la municipalidad todavía.

¿Por qué?

-Y, porque Daniel me ha pedido que me haga los estudios, en Recursos Humanos está todo de vacaciones, o sea, en enero no he podido trabajar... Febrero en lo que vamos tampoco.

-¿Qué te falta?

-Y, él me ha pedido todos los estudios de nuevo (...)

- Y me ha puesto categoría menor a la que yo tenía, yo tenía categoría 19 y me ha puesto 18 -se queja ella.

-No te preocupés, cuando haga el próximo decreto yo lo cambio -promete él.

Más adelante, en conversación con el legislador Claudio Viña, ella indica, muy precisa:

-Yo te explico, yo sinceramente ...

-No estás yendo...

-No, Arnedo me hace ir los viernes a firmar y yo me voy.

Lo ocurrido en San Miguel será desagradable, pero no se puede decir que sea novedoso. Alguna vez, en el año 2015, Perfil denunció que la mediática y ganadora de Gran Hermano Marianela Mirra había tenido un cargo entre 2009 y 2014 en la legislatura provincial, por el cual nadie la vio jamás. También había sido designada en la Secretaría de Turismo. A su vez, la madre y el hermano de Marianela figuraban como contratados por el concejal Luciano Villegas. La fiebre de nombramientos habría obedecido a un vínculo sentimental con el entonces gobernador José Alperovich, un vínculo similar al que esta señorita cuyo nombre desconocemos parece tener con el intendente Germán Alfaro.