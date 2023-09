"Hola ¿qué tal? Salimos": CFK puso primera, abrió TikTok y liquidó el plan de ajuste de Milei

Mientras muchos de sus detractores aseguran que su retiro de la política está en un futuro próximo, Cristina Fernández de Kirchner, realizó una demostración clara y moderna de que sigue en carrera. La vicepresidenta de la Nación inauguró este lunes una nueva cuenta de la red social TikTok, la misma en la que diversos analistas políticos aseguran que Javier Milei supo hacer su diferencia entre los votantes más jóvenes.

La nueva cuenta de CFK logró llegar a los 10 mil seguidores en menos de una hora, aunque el techo que pueda llegar a tener su convocatoria en la red que motivó el concepto de reels de Instagram y Facebook todavía es incierto. El primer video que subió a la cuenta es un clip en el que se reproducen extractos de distintos videos y audios de ella en discursos y actos. "Hola, ¿qué tal?", es la frase que se repite, acompañada por imágenes en las que saluda con su mano y besos.

Con la música de la canción Simpathy for the Devil de The Rolling Stones, luego se la ve en un acto donde pregunta: "¿Qué clase de día es hoy?", mientras la muchedumbre contesta: "¡peronista!". "Claro que sí", responde la ex mandataria. "No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos.

"Soy pingüina, colectiva. Todos juntos", comienza el segundo clip de la cuenta. Luego ingresa en un mensaje mucho más cercano a la actualidad y la campaña electoral: "A militar fuerte, compañeros, compañeras. A explicar, a hablar, a no enojarse. No hay que enojarse con nadie, no hay que criticarle a nadie el voto, hay que discutir, en todo caso, y debatir, pero con respeto.

El segundo video termina con un mensaje mucho más fuerte, y relacionado al atentado que quiso quitarle la vida el 1 de septiembre de 2022, frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta, donde Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces una pistola frente a su cara. "Si piensan todavía que me van a quebrar, no me conocen", lanza la vicepresidenta.

Más allá de un reel restante en donde se la ve abrazando a una nena en un escenario mientras suena "si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar. Somos soldados de Cristina, llevamos la doctrina del general Perón", los otros dos videos que hay son extractos de la última aparición pública que tuvo en la presentación de la reedición a 20 años del libro Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner.

"Tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado a discutir. Porque no es cierto, que la gente se haya derechizado. Querer tener mi casa... hoy ya no es ni tener casa, hoy no puedo alquilar", explicó la protagonista en uno de los dos videos al respecto. "Querer tener clases. No podemos seguir diciendo que defendemos la Escuela Pública, pero mandamos a los chicos nuestros a la privada porque no tienen clases. Y tenemos que discutirlo nosotros", sumó.

"Y yo sé que los compañeros, por ahí docentes y demás... me acuerdo en 2012, que era presidenta y dije en un mensaje del primero de marzo... ¡Pero, Dios! Me saltaron a la yugular", recordó. "Pero compañeros, compañeras, si nosotros no discutimos los problemas que tenemos van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión, que no van a ser las reales. Tenemos que discutirlos sin enojarnos", advirtió CFK.

En el quinto video la vicepresidenta hace un desglose de los 15 puntos del PBI que quiere ajustar Milei. Es el extracto que se viralizó donde a Pedro Rosemblat le dice "anotá, Pedrito". Allí le hace hacer cuentas al "cadete" en un pizarrón y repasa de dónde saldría tal ajuste. "Es imposible ir con la motosierra, porque no te dan los números", aseguró CFK en el video.

Más allá de los diferentes grupos de trolls que ingresaron a provocar con comentarios, los apoyos y elogios fueron muy diversos y numerosos. Lo cierto es que el éxito de la nueva cuenta está encaminado y que habrá nuevos materiales con el transcurrir de los días. Mientras que algunos de sus aliados le venían cuestionando que no aparecía en la campaña, este salto a la red social más reciente parece una respuesta implícita.