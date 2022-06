¿Homenaje a Linda Lovelace? Alberto y su extraño furcio: “Ahí veo al compañero de Garganta profunda…”

Hace pocas horas, la interna del Frente de Todos recrudeció. En la tarde del lunes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza a los ya famosos “funcionarios que no funcionan” y también a los intermediarios de las organizaciones sociales.



En ese sentido, Cristina afirmó: "El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? ¡No!”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y completó: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo las mujeres, que son la más explotadas”.

Por supuesto, esas palabras pegaron fuerte en la Casa Rosada y en algunos dirigentes que manejan las cajas de las organizaciones cercanas al Gobierno Nacional. Por eso, el presidente de la Nación salió a defender a los líderes de dichas agrupaciones. Lo hizo durante un acto en el Museo del Bicentenario. Pero nadie sabe si por nervios u olvido, cometió un insólito blooper.



En medo del discurso, Alberto vio a Nacho Levy, el referente de la Garganta Poderosa, y ocurrió el insólito furcio. “...Mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones; ahí veo al compañero de garganta profunda…”, dijo, mientras las miradas confusas de los presentes y varias risas se multiplicaban entre el público colmado de funcionarios y dirigentes sociales.

Y continuó: “Como él miles…”. Hasta que alguien le advirtió sobre su error, y un tanto colorado, Fernández se corrigió: “No, de Garganta Poderosa, poderosa, poderosa... Bueno, profunda también porque en esa revista nos enseñaron varias cosas ocultas”.



Por supuesto, la frase del presidente se viralizó y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Para cualquier lector/a desprevenido/a Garganta Profunda tiene varias acepciones vinculadas a la historia de Estados Unidos. Una de ellas es la que se refiere al espía del FBI que filtró a Bob Woodward y Carl Bernstein, dos periodistas del Washington Post, toda la información del Caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974.



El apodo elegido por el agente del FBI tenía una razón y su nombre verdadero recién salió a la luz 33 años después de la nota por la que el diario estadounidense ganó el Pulitzer. Por supuesto, William Mark Felt relató que la elección había estado vinculada a la famosa película porno.



Sí, Garganta Profunda fue la película porno más famosa de la historia. Fue protagonizada por Linda Lovelace en 1973 y batió récords en los cines de todo el mundo. Básicamente, dicho film fue una antes y un después en la industria pornográfica. Por eso, todo se preguntan: ¿Alberto le hizo un homenaje al Watergate o a Linda?