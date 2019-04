"Que sigamos robando y que siga la droga". Ese fue el "plan de gestión" que Agustín Tolaba, candidato a concejal por Lista Oficial en la localidad tucumana de Tafí del Valle, declaró en un video casero que se viralizó y determinó la decisión de bajarlo de la nómina.

En la filmación -registrada en lo que parece ser una reunión informal-, el político local sostiene una botella cortada con algún tipo de bebida alcohólica. "Concejal, ¿cuál es su propuesta?" le pregunta la persona que sostiene el celular.

La difusión del video desembocó en el apartamiento de Tolaba de la lista que aspiraba al Concejo local por parte del candidato a intendente, Jorge Yapura Astorga. "Nos vemos en la necesidad de aclarar que desde que llegó a nuestro conocimiento el video del involucrado el día jueves 4 de abril a través de su viralización por WhatsApp, se tomó la decisión de separarlo de su candidatura", indicó.

En redes sociales, mientras tanto, el ex candidato a concejal publicó una disculpa insólitamente repleta de errores de ortografía. "Le pido mil perdones por ese video que anda sirculando (sic). Yo no etaba (sic) en mi cabales, estábamos en un encuentro con unos amigos. Estábamos todos bromiando (sic) y eso que digo en el video no son mis pensamientos", escribió.