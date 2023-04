Horacio Larreta defendió su postura y le contestó a Macri: "Hay una diferencia de criterio"

En vísperas de las elecciones presidenciales, la interna del PRO alcanzó su punto máximo tras la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de modificar la forma de votación en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, para este martes estaba prevista una reunión del PRO, tal como se realiza periódicamente, pero por el nivel de discusión interna debió cancelarse. Las condiciones no estaban dadas para nada productivo, señalaron.

En este contexto y durante una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño intentó calmar las aguas ante las especulaciones que se hacen sobre un quiebre en el espacio opositor: “Yo no participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Junto por el Cambio está garantizada más que nunca”.

Del carpetazo de Bullrich a la "decepción" de Macri: Larreta dio inicio a "los juegos del hambre" en CABA

“Trabajo por la unidad, si hay una diferencia la discutimos, pero esta es una decisión que tomo como jefe de Gobierno de la ciudad, es una decisión por la transparencia, por la forma de votar, que considero yo, y todos los miembros del PRO y de Juntos por el Cambio, que es la mejor”, remarcó.

Al ser repreguntado sobre los cuestionamientos de Mauricio Macri, que habló de una “profunda desilusión”, Larreta tomó distancia de la polémica y optó por diferenciarse de su ex jefe político: “Jamás me han escuchado, ni me van a escuchar, criticando a otro miembro de Junto por el Cambio. Si hay una diferencia, la discutimos”.

El precandidato a presidente respaldó su decisión en nombre de la ley: “La decisión es cumplir con la ley, es un valor, una bandera, que venimos proponiendo hace años todos los dirigentes de Juntos por el Cambio y el PRO. Es la forma más transparente para votar y se termina con la distribución de boletas, con el puntero y las listas sábanas”.

En cuanto a la reunión que mantuvo con Jorge Macri, solo manifestó que fue una reunión habitual en su carácter de ministro de Gobierno de la ciudad. En este sentido, al ser consultado por los comentarios acerca de que la modificación de la votación podría favorecer al radicalismo, Larreta fue contundente: “Esto favorece a los porteños. Con este sistema no hay favorecidos, hay igualdad de condiciones para todos. Dentro del PRO vamos a trabajar tendiendo que hay un solo candidato

Al terminar, no dudo en hacer promesas de campaña y aseguró: “Esperamos algún día y me comprometo a hacerlo si la gente me elige como presidente, llevar este método de votación a toda la argentina. La boleta única es el mejor sistema”. Minutos después, Larreta dialogó con Radio Rivadavia y tiró un palito por elevación a sus compañeros del PRO: “Me cuesta entender que haya gente que esté en desacuerdo con este sistema, que es mejor”.

Y sentenció: “Con este sistema no hay favorecidos sino igualdad de condiciones para todos; para algún candidato de la UCR, de la Coalición Cívica, de Republicanos Unidos y del PRO, obviamente. Es lo más transparente. Y yo dentro del PRO seguiré trabajando con la intención de que haya un solo candidato. Hay una diferencia de criterio en un tema particular, pero con Mauricio trabajo hace 23 años... a lo largo de ese tiempo tuvimos diferencias, pero siempre trabajamos juntos, con confianza y afecto personal. De ninguna manera, de mi lado, y de él también, se pone en duda la relación y la confianza que tenemos”.

La decisión de Larreta

Mediante un comunicado a través de sus redes sociales en formato audiovisual, el jefe de gobierno porteño, anunció que la Ciudad votará en urnas separadas a presidente y jefe de gobierno, algo que generó una fuerte disimilitud por parte de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, entre otros, que se mostraron en contra de esta nueva elección.

Larreta publicó tanto en su Instagram personal como en su cuenta de Twitter un video contando cómo se votará en las próximas elecciones, y cuatro minutos más tarde, la primera persona en reaccionar fue María Eugenia Vidal, con un contundente tweet estando en contra de esta nueva decisión.

“El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, escribió. Mostrándose a la par de ella, quién también señaló su malestar fue Mauricio Macri, que citó el tweet y comentó: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.