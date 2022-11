“Horacio, no me mandés más a tus soldaditos", la dura advertencia de Bullrich a Rodríguez Larreta

"La próxima te rompo la cara". La contundente amenaza que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le hizo al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, uno de los hombres de confianza de Horacio Rodríguez Larreta, terminó de consolidar la fuerte interna que actualmente sufre Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en 2023.

En este contexto, la ex ministra de Mauricio Macri volvió a disparar contra Larrera y le advirtió: “Horacio, no me mandés más a tus soldaditos”. La titular del PRO no dudó en acusar al gobierno porteño de hacer “permanentes operaciones de prensa” en su contra: “Si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos, todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro”, dijo.

En diálogo con Radio Rivadavia, Bullrich pidió que haya “transparencia” en el PRO y confirmó que aspira a la presidencia de la Nación. “No me van a correr, siento que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que no haya mal uso de recursos, que no se genere una situación en la que tomás una decisión y te mandan voceros a decirte cualquier cosa”, resaltó.

Y agregó: "Creo en la cultura de la transparencia, de la verdad, es muy importante que en un partido como el PRO esas prácticas sean las que prevalezcan, en todo sentido. Tuvimos un debate sobre lo que había que hacer por las concentraciones frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, vallas sí o vallas no, ese debate lo di abiertamente, lo hablé con la gente de la Ciudad, dije lo que pensaba y después de eso empezó una batería de operaciones en todos lados”.

Sobre la posibilidad de debatir con el jefe de Gobierno porteño, la ex ministra explicó: "Si debato con Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas para decir cualquier cosa. Es importante que el PRO promueva un candidato propio en la ciudad de Buenos Aires, ahora, si promuevo un candidato como el ministro de gobierno porteño Jorge Macri, ¿por qué es un conflicto y me dicen que hay tensión conmigo?”.

La violenta secuencia que la tuvo como protagonista junto a Miguel ocurrió durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri, “Para qué”, el lunes 24 de octubre en La Rural. Allí, la presidenta del partido y precandidata a Presidente enfrentó al funcionario y le dijo sin vacilar; "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.

Como dato no menor, días antes Bullrich ya había lanzado una fuerte crítica contra el jefe de Gobierno porteño con miras a las elecciones de 2023. “Si prefiere entregar la Ciudad, a mí no me parece”, fue lo que dijo en medio de la indefinición del funcionario acerca de a quién le dará su aval en la carrera por la sucesión en CABA.

Y es que la posibilidad de que el elegido sea el radical Martín Lousteau molestó al parecer, y mucho, a Bullrich. “Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece. Lousteau tiene todo el derecho de ser candidato y de competir, como lo hizo en otras oportunidades, pero nosotros como partido tenemos que tener columnas vertebrales; y para nosotros la Ciudad es una columna vertebral. No es cualquier lugar”, agregó.

Por otra parte, dijo sobre su acercamiento a Jorge Macri para disputar la administración de la Ciudad: “El PRO tiene que seguir gobernando la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué pensar que Jorge Macri es propiedad de alguien? Es el candidato que mejor asoma. Mauricio Macri tiene que sobrevolar la construcción de una fuerza política que creció mucho, que tiene muchos dirigentes, tiene que trabajar para que a la fuerza le vaya cada vez mejor”.