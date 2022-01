Horacio Rodríguez Larreta: "Me parece muy grave el ataque del gobierno nacional a la Corte Suprema”

Horacio Rodríguez Larreta aprovechó la conferencia de prensa que brindó esta mañana para alertar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires por la ola de calor para cuestionar la participación de funcionarios nacionales en la marcha que tendrá lugar el próximo primero de febrero en contra de la Corte Suprema de Justicia. "Es gravísimo que el presidente lo avale", aseguró.

"El principio de división de poderes es uno de los principios básicos del sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución; por eso me preocupa tanto esta situación. Me parece muy grave el avance y el ataque del Gobierno a la Corte. Que participen de una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte es gravísimo", enfatizó el jefe de Gobierno porteño.

Larreta cruzó así a Alberto Fernández, quien en las últimas horas insistió en sus críticas al funcionamiento de la Corte. "Tiene un problema muy serio. El servicio de Justicia funciona mal no para una ex vicepresidente o un presidente, sino para los ciudadanos. La Corte sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos. ¿Cuánto tardó en aceptar un per saltum en el caso de Bruglia y Bertuzzi? El Funcionamiento del máximo tribunal es llamativo, sin dudas".

Atento a las repercusiones que sus críticas generarían, el primer mandatario analizó en diálogo con Radio 750: "La Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición. Cada vez que uno habla de la Justicia, reaccionan de un modo increíble".

NOTA EN DESARROLLO