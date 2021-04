Rodríguez Larreta, tras el fallo: "No hablé con el presidente y habrá clases presenciales en la Ciudad"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa después del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo que ordenó la continuidad de la presencialidad de las clases en territorio porteño, pese al DNU firmado por el presidente, Alberto Fernández. En la misma, aseguró que la Ciudad acatará el fallo y que mantendrá la presencialidad en todos los niveles, salvo en el terciario y Centros de Formación.

"Salió un fallo a partir de una presentación realizada por un grupo de padres, alumnos y docentes. La Justicia acaba de determinar que en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de su autonomía, debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas. Mañana hay clases presenciales", confirmó, al tiempo que sumó: "Sé que faltan pocas horas para empezar la semana y que, si bien a todos nos reconforta esta noticia, hay muchas familias que tienen temores e incertidumbre. Muchos que hasta hace unos minutos no sabían si los chicos tenían que ir mañana a la escuela o no".

Aunque no brindó números, el jefe de Gobierno porteño aseguró: "Tenemos que ser sumamente prudentes y llevar tranquilidad, especialmente a los más chicos. Sepan que esta decisión está basada en la evidencia, recogiendo la opinión de los expertos nacionales e internacionales y teniendo en cuenta el bienestar integral de las personas. Y que se fundamentan en la situación sanitaria de hoy, en la que el virus sigue circulando y es fundamental seguir cuidándonos y respetando todas las medidas y protocolos".

"Quiero reafirmar una vez más mi vocación de diálogo y de coordinar todas las acciones con el Gobierno nacional, más allá de que frente a algunas situaciones tengamos miradas distintas. Así lo hicimos desde el primer día y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué insistimos con la educación? Por la importancia que tiene para el presente y futuro de los chicos. Cada chico que se educa es alguien más libre para decidir sobre su vida. En el mundo, todos los expertos y expertas han enfatizado la importancia de la presencialidad".

No hablé con el presidente hoy"

Consultado sobre si había hablado con el presidente, dado el énfasis que remarcó durante su discurso sobre su apertura al diálogo, Larreta respondió: "No, no hablé con el presidente hoy". En la conferencia de prensa también se le preguntó por las declaraciones del ministro de Justicia de Nación: "Como digo siempre, nosotros no nos enganchamos en discusiones políticas respecto de la salud y de la educación; con lo cual no voy a contestar. Sí es cierto que la presentación ante la Corte Suprema la hicimos nosotros, el día viernes mismo a la mañana".

Las definiciones políticas de Larreta

En una sociedad con un altísimo índice de pobreza como la nuestra, no podemos darnos el lujo de no trabajar juntos por la educación. La educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta; la educación tiene que ser prioridad, hoy y siempre"

"El virus sigue circulando, incluso con mayor rapidez. Pero no se trata de elegir entre la educación o la salud de los chicos y sus familias. Se trata de aprender a convivir con el virus cuidando el bienestar integral. Para eso hay que actuar con planificación y responsabilidad"

Sabemos el daño que causó tener las escuelas cerradas el año pasado. La evidencia que compartí con ustedes en las últimas conferencias es muy preocupante. Por eso, trabajamos con la comunidad educativa y los padres y logramos terminar el 2020 con cierto grado de presencialidad"

"Como todo lo que hacemos en la Ciudad, cada paso que dimos hacia la presencialidad fue basado en la evidencia y muy cuidado. Y gracias a esto los datos son contundentes".

En noviembre nos comprometimos a que a partir del 17 de febrero las clases empezaran de manera presencial en la Ciudad y lo cumplimos. Porque sabemos que en la educación de los chicos cada día cuenta"

"No podemos quedarnos en esto de tener que elegir entre educación y salud. Justamente el desafío es poder buscar el bienestar integral, aprendiendo a convivir con esta situación y hacerlo con mucha responsabilidad".

"Por el futuro de los chicos y chicas de la Ciudad es un orgullo poder anunciar que mañana las escuelas van a estar abiertas. Somos conscientes de la seriedad con la que hay que observar la situación sanitaria y de la precaución con la que hay que evaluar cada decisión".

Nuevo operativo para "controlar los entornos e ingresos de las escuelas"

El Gobierno porteño dispuso una ampliación del operativo de control destinado a cuidar "los entornos e ingresos de las escuelas", uno de los puntos en los que más hizo hincapié Fernández durante el encuentro que mantuvieron el viernes al mediodía en la residencia de Olivos. Estará a cargo de la Policía de la Ciudad y se abordará en conjunto con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Transporte. De acuerdo a los datos oficiales extendidos por la administración de Larreta, en territorio porteño hay 703 escuelas públicas y 570 privadas.

Además, se reforzarán los controles para garantizar que durante el rango horario de 7.30 a 9.30 el transporte público sea de uso casi exclusivo de personal docente, no docente y padres. Tal y como venía sucediendo por disposición del Ejecutivo nacional, los locales no esenciales deberán abrir recién a las 10, para evitar la aglomeración en el transporte.

El pedido que se les hará a los padres

"Lo importante es mantener la calma y seguir cumpliendo con cada uno de los protocolos. Y confío en cada chico, cada chica y cada docente. Confío en las familias y en toda la comunidad educativa. Confío en nosotros para sacar esta difícil situación adelante", precisó Larreta.

Buscar alternativas al transporte público: ir en bicicleta, caminando o en auto.

Compartir viajes (con vecinos, compañeros, familiares) para evitar congestiones.

En caso de que el traslado sea en auto, estacionar a dos o tres cuadras de la escuela y acercarse caminando.

Evitar las reuniones en las puertas de los edificios escolares.

Desde el Gobierno porteño insisten en que el regreso presencial de las clases no tuvo un impacto en el aumento de la gente que utiliza el transporte público: "La Ciudad viene monitoreando la movilidad en forma constante desde el inicio de las clases presenciales y realiza informes semanales. A partir de un informe técnico con datos de la tarjeta SUBE se concluyó que actualmente se registra casi la misma cantidad de viajes que en la semana anterior a la vuelta a la educación presencial".

"Mañana los chicos y chicas de la Ciudad van a estar sentados en el aula gracias al esfuerzo de toda una sociedad comprometida con la educación y con el presente y el futuro de cada uno de ellos. Es un orgullo inmenso ver cómo todos ustedes se pusieron al hombro esta causa", reforzó el jefe de Gobierno porteño.

Cuáles son las disposiciones del Ejecutivo Nacional vigentes en la Ciudad

No pueden funcionar centros comerciales y shopping.

Los locales en centros comerciales con entrada a la calle pueden seguir funcionando.

Paseos comerciales (a cielo abierto): pueden seguir funcionando con su protocolo

Se suspenden todas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados.

Solo están permitidas si se desarrollan (en los establecimientos) al aire libre o en el espacio público hasta 20 personas y según protocolos.

Los eventos masivos al aire libre siguen suspendidos.

La restricción incluye a los gimnasios.

Los locales comerciales no esenciales sólo podrán funcionar de 10 a 19, igual que hasta ahora.

Los comercios esenciales pueden seguir abriendo en sus horarios habituales.

Se suspende el funcionamiento en locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.), entre las 19 y las 6 del día siguiente.

Luego de las 19 pueden funcionar con el sistema “para retirar” en locales de cercanía hasta las 23 (se puede ir a retirar pero no esperar en el local), y delivery sin límite horario.

Entre las 6 y las 19 los locales gastronómicos sólo podrán atender en espacios habilitados al aire libre.

Además, sigue vigente la restricción para circular entre las 20 y las seis de la mañana del día siguiente.