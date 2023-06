Horacio, vamos a competir: Larreta se enteró de boca del propio Massa de su candidatura a presidente

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, salió a despejar dudas internas y a criticar al ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que este quedara como candidato único de Unión por la Patria (UxP). La amistad que une a ambos referentes tiene muchos años y es de conocimiento público, por lo que el precandidato de Juntos por el Cambio (JxC) debió salir a aclarar los tantos de cara a su disputa con Patricia Bullrich.

Según pudo saber BigBang, el propio ministro llamó al jefe de Gobierno porteño para contarle que encabezará la lista de Unión por la Patria junto a Agustín Rossi, que irá como vicepresidente. "Massa es el kirchnerismo, es como si fuera la continuación de Alberto Fernández. Es el Gobierno, es Alberto Fernández, es Cristina Fernández de Kirchner, es el Gobierno que nos llevó a esta situación. Esto es la reelección de Alberto, es el kirchnerismo con la misma cara, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía. Los que quieran votar la reelección de Alberto lo votarán a Massa", disparó Larreta ante Radio Rivadavia.

"La gente cada vez compra menos en el supermercado, los jubilados están desesperados. Eso es lo que representa Massa, yo represento otra cosa, la transformación, el cambio profundo y que tiene que ser duradero", explicó Larreta. "No somos todos lo mismo. Yo gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y, si hay algo que no se puede negar, es la transformación que hubo. No se inunda, todo lo que se hizo en las villas, la seguridad", agregó.

A su vez, el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri en la CABA, describió al oficialismo nacional como "un fracaso total". "Más de ciento y pico de inflación, un nivel de inseguridad tremendo y un avance narco en todo el país", enumeró como los principales problemas y errores de gestión que demostró el espacio peronista.

El jefe de Gobierno tiene en claro que va camino a una interna durísima, en la cual puede haber muchos intercambio de insultos o chicanas que pueden llegar a perjudicar al espacio de cara a la búsqueda de sentarse en el sillón de Bernardino Rivadavia.

"Jamás critiqué a nadie de JxC, ni una agresión ni un insulto porque eso atenta contra la unidad y hay que apostar a la unidad siempre. Para ganarle al kirchnerismo hay que estar juntos", opinó Larreta. "Lo que importa es que la gente va a decidir quién le va a cambiar la vida y nosotros lo vamos a hacer, a poner a la Argentina en funcionamiento a generar trabajo, eso es lo que importa", prometió.

El mandatario aseguró que con su rival interna van "a estar juntos como en las PASO anteriores". Luego recordó que "cuando ocurrieron los hechos de violencia en Jujuy" estuvieron "todos juntos". "La actitud de cada uno tiene que ser la de mantener una PASO con mucho respeto", agregó.

Por otro lado, e ingresando al tema de Jujuy que había mencionado, Larreta respaldó la represión que encaró su precandidato a vicepresidente, el gobernador Gerardo Morales., cuando criticó las manifestaciones: "Ellos amenazan, pero son amenazas del pasado; basta de patoteros, intentaron frenar un cambio que votaron todos los jujeños y no pudieron", cuestionó.

"No frenaron a Morales, que como yo es un tipo que se la banca y va al frente", indicó el porteño. "Jujuy es la prueba de que intentaron la violencia y de que no pudieron frenar el cambio, van a intentar la violencia, pero no me van a frenar, no me frenaron en la Ciudad", añadió.

Respecto al resultado electoral de Córdoba, donde el candidato de Juan Schiaretti, Martín Llaryora, se impuso por dos puntos JxC, Larreta señaló que allí todavía "no está definitivo el escrutinio". También tuvo palabras elogiosas para el candidato de su espacio en Córdoba, quien está del lado de Bullrich en su interna: "Luis Juez hizo una gran elección que muestra la fuerza que tiene el cambio y que el kirchnerismo fue un fracaso absoluto", afirmó.