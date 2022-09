Hubo acuerdo con el sector del neumático, el debate en Brasil y sube la nafta en octubre: las claves del día

En la cuerda floja: Carlitos Tévez aseguró que no se baja del barco en Rosario Central

El entrenador de Rosario Central, Carlos Tevez, confirmó que seguirá en el cargo y que no se va a "bajar del barco" pese a haber encendido las alarmas días atrás, cuando puso en duda su continuidad a raíz de la fecha de las elecciones institucionales. Pero volvió a apuntar contra todos por la actualidad del club.

"Tal vez me haya expresado de la manera incorrecta, pero yo quiero estar acá, más que nada por los chicos. Dije que no me iba a bajar del barco y no lo voy a hacer, quiero apoyarlos hasta el final", dijo el "Apache" en conferencia de prensa.

Y agregó en la antesala del partido de mañana frente a Racing: "Con los jugadores yo me hago responsable. Busco que intenten jugar y que la pasen bien, si ellos no tienen certeza de lo que les va a pasar de acá a un mes. Están pensando más en eso que en el partido, pero por mi parte me hago responsable de los chicos por más que no sea la situación ideal para trabajar".

"Creo que hay que entender el contexto. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en Central, la atención no se tiene que volcar en mí. Lo fundamental es el club, primero está el escudo, después vienen los dirigentes, técnicos y apellidos. Puede pasar cualquier cosa acá, el problema no es Tevez", continuó el DT.