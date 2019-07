Impugnaron la boleta del partido Demócrata Cristiano por llevar el dibujo de un feto

La boleta del partido Demócrata Cristiano, en la cual figura como candidato Leandro Rodríguez Lastra (el ginecólogo condenado por obstaculizar un aborto legal en Cipolleti) fue impugnada ante la Justicia Electoral a causa de que llevaba la imagen de un feto.

El pedido de la medida lo efectuó María José Lubertino, ex legisladora porteña y candidata por Dignidad Popular, apoyada por el Movimiento al Socialismo (MAS) que tiene a Manuela Castañeira como candidata presidencial.

Para Castañeira, la imagen del feto "es morbo puro" y "una provocación inaceptable". En declaraciones a Página/12, la candidata señaló que es como autorizar al candidato de ultraderecha nacionalista Alejandro Biondini "a llevar una esvástica".

El Partido Demócrata Cristiano, por su parte, aduce que la imagen simboliza la defensa "de la vida por nacer" y "no es agraviante". Como respuesta, presentó una impugnación a la boleta del MAS ya que el número de lista está englobado por un triángulo verde que, a su parecer, representa el pañuelo de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

"El pañuelo verde no tiene el mismo nivel de significado que la foto de un feto, no es una provocación, es una posición política. El equivalente sería el pañuelo celeste", señaló Castañeira al respecto. "Que nos obliguen a sacar el verde sería un escándalo porque se trata de nuestra posición política, no entra en el terreno de las provocaciones. Vetar una opinión política en un proceso electoral sería fascista y autoritario. Diferente es la provocación, que entra en otro terreno".