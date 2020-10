Indignante: la diputada que propuso el consumo de dióxido de cloro en plena sesión

Escándalo. La diputada nacional de la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio Mónica Frade tomó la palabra en la sesión que se llevó adelante en la Cámara Baja y recomendó el consumo de dióxido de cloro, como política de Estado para tratar el Covid-19. Además, cuestionó las vacunas en las que trabajan los principales laboratorios de todo el mundo.

"Estamos siendo extorsionados por lo que creo es la dictadura de las empresas farmacéuticas", sostuvo, en claro lineamiento con los antivacunas. "Escuché también que la única solución (a la pandemia) es la vacuna", reforzó.

La legisladora también se refirió con liviandad a la situación de Bolivia, país que desde el 10 de noviembre del año pasado es gobernado por un régimen de facto tras el golpe de Estado a Evo Morales. "Acá, como hay muchos colegas que miran a otros países latinoamericanos cosa que yo celebro, como Bolivia", destacó, sin hacer alusión alguna a lo sucedido.

"Los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra, que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene un caso de Covid", sumó, al tiempo que propuso: "Ceo que tendríamos que mirar otros ejemplos y países latinoamericanos que tienen por ejemplo autorizado el uso del dióxido de cloro".

Tal y como sucedió con Viviana Canosa cuando consumió dióxido de cloro en vivo, la ANMAT volvió a recordar que se trata de un producto, cuya eficacia contra el Covid-19 no sólo no está comprobada, sino que además no posee ninguna autorización para su comercialización (y consumo en el país).

De acuerdo a la ANMAT, "la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales".

Además, advirtió que "la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo".

Paralelamente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó no utilizarlo en ningún caso "porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos".