Inflación, hambre e incertidumbre total: seis tips para estirar el sueldo

En la jornada de ayer se dieron a conocer a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la tan esperada cifra de la inflación del mes de junio que fue de un 6,3 por ciento. Cabe destacar que el mes pasado, teníamos una inflación del 6 por ciento.

El contexto económico siempre se ve modificado por el político y, claramente después de las PASO, la situación no mejoró. De hecho, se llevó a un 22% la devaluación de nuestra moneda: son datos, no opinión. Desde BigBang consultamos con Nati Gorgoschidse de @nati.finanzas, especialista en finanzas personales que nos trae seis salvavida para paliar la crisis del aumento de los precios y el poco alcance de nuestro salario. A no desesperar, ¡Ahí vamos!

Pero, primero lo primero, ¿qué es la inflación? Nati explica que: “El aumento de los precios que consumimos cotidianamente y de los servicios que usamos en el día a día, sostenido en el tiempo, se llama inflación. Ese aumento de precios trae varias consecuencias. Una de las consecuencias es la pérdida del poder adquisitivo”.

Y sigue: “¿Qué significa eso? Que si hoy te encontraste con un billete de mil pesos en tu pantalón que guardaste hace 30 días atrás, ese billete de mil pesos hoy vale 991 pesos aproximadamente. ¿Qué significa? Que vos lo que podías comprar hace un mes atrás, hoy no lo podés pagar”. El panorama no es alentador, pero sigamos.

Según la especialista en finanzas personales es que: “El problema de todo esto en nuestro país es que esta situación se está agravando. Después de varias décadas, el país vuelve a posicionarse en una inflación de tres dígitos, cosa que varias de nuestras generaciones no conocemos cómo manejarlos”. ¡Ahora sí, vamos con aquellos salvavidas!

Salvavidas N° 1: no puede quedar ¡ningún peso quieto en la cuenta!

¿Qué significa eso? Acordate, en el día a día podés comprar cada vez menos. Entonces vos lo que tenés que hacer es usar fondos moneda mercado o cauciones bursátiles que te puedan ayudar en el día a día a sacarle un poquito más de provecho a los pesos que tenés para gastar.

Salvavidas N° 2: usá la tarjeta de crédito

Comprá hoy, congelá el precio hoy para pagar dentro de 30 a 40 días. Eso sí, acá tenés que ser muy ordenado y cuando pagues la tarjeta de crédito pagar el total: pagar el mínimo no es una posibilidad, hoy es muy caro pagar el mínimo de la tarjeta de crédito.

¡Atención a este punto! El gasto que vos estabas pensando hacer en efectivo, lo podés hacer con tarjeta de crédito. Y mientras tanto, poner esos pesos que ibas a gastar a trabajar en fondos moneda mercado o cauciones bursátiles justamente para sacarle un poquito de ventaja a esos pesos.

Salvavidas N° 3: ¡estoquiate!

Quizás la herramienta más conocida: comprá hoy bienes de consumo que sabés que vas a usar de acá en adelante, que sabes que no van a vencer en lo inmediato. Compra y congela el precio.

Salvavidas N° 4: hoy más que nunca, tenés que poner foco en los gastos modificables

¿Cuáles son? Esos gastos que vos, si levantas el teléfono y hablás con el prestador del servicio, sabes que podés conseguir un precio mejor. Ejemplo, el prestador del cable, el prestador de internet, el prestador de telefonía, buscar obras sociales o prepagas de mejor precio, etcétera, etcétera, etcétera.

Salvavidas N°5: empezá a generar otras fuentes de ingresos

Es quizás la más desafiante: en este caso, puede ser que ese “ahorrito” fuera de tu fondo de emergencia, ese ahorrito extra que tenés, te pueda servir para ponerlo a trabajar y que te inyecte todos los meses un poco de dinero. O quizás es empezar a asociarte con algún amigo y emprender o buscar alguna herramienta alternativa para que te genere un ingreso extra. No es simple, pero tiene que ser un objetivo en el mes a mes.

Salvavidas N° 6: presupuestá y planificá

El más importante de todos: imaginate en agosto y anotá todo en detalle. Cómo van a estar tus ingresos y gastos y proyectalos con una inflación del 8, 9% o 10% mensual y mirá, de acá a un año, con su inflación correspondiente a cada categoría, cuánto va a valer tu costo de vida.

Incluí esos eventos que vos consideras que son extraordinarios, pero no lo son porque se repiten a año a año como por ejemplo cumpleaños, las Navidades, etcétera, etcétera. Mirá cuánto va a valer y fíjate qué podés hacer hoy para mejorar esa situación a futuro.

Por último, Nati nos explica que: “Sé que no es fácil, pero sobre la inflación no hay mucho por hacer”. Pero no todo el panorama es oscuro: “Lo que sí podemos hacer es focalizarnos en nuestras finanzas personales y ver cómo hacer para administrarlas de la forma más eficiente y efectiva posible”.

Si querés comunicarte con Nati para más consejos sobre finanzas personales, hacelo a través de su cuenta de Instagram @nati.finanzas o a su página web https://fines.com.ar