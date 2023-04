Inodoros, covers y vergonzosas coreografías: los spots de campaña que pelean por el lugar de más bizarro

Como si fuera una carrera para ver quién se destaca más por las rarezas vertidas en sus spots de campaña, al menos tres candidatos de la provincia de Tucumán y de Salta se subieron al podio por sus desopilantes videos. El último de ellos es de la precandidata a concejal por el municipio tucumano de Yerba Buena María Laura Paz Posse, quien metió su nombre en el tema de Mau y Ricky Montaner, Desconocidos.

"Una concejal, comprometida, que cuida el medio ambiente, que cuida el trabajo de la gente. Quiero una concejal comprometida, una mujer en el Concejo, con la que vamos a llegar muy lejos. María Laura Paz Posse, en Yerba Buena te acompañamos. María Laura Paz Posse, paso a paso que ya llegamos. María Laura Paz Posse, paso a paso que la ganamos", dice la adaptación de la letra con la que la precandidata está haciendo su campaña y popularizándose, entre críticas y elogios por el mismo tema: lo jugado de su spot.

Es que no solamente hay una letra pegadiza en una canción que se escuchó mucho desde que salió. Detrás hay coreografías, videos con sonrisas de la gente mientras lo bailan, vueltas por las típicas calles de tierra del glamouroso municipio tucumano en una moto con caja ploteada con las caras de ella y del precandidato a intendente de su espacio, Javier Noguera. Además de estar el nombre del gobernador Juan Luis Manzur y su vice Osvaldo Jaldo.

Y mientras muchas personas se preguntan en los comentarios de sus redes cuál es el sentido de lo que hizo la mujer, más se viraliza el contenido y más se hace conocida ella. Es un hecho que puede haber alternativas mejores para eso, pero nadie puede decir que el spot no cumple su función de instalar una precandidatura y hasta hacerla competitiva.

Lo más paradójico de esto no es el spot en sí sino la acumulación de estos. La semana pasada, en otra provincia del noroeste argentino, en Salta, otra precandidata también apeló a la utilización de una canción muy popular entre los votantes, como para difundir su plataforma y sus críticas hacia sus competidores.

Se trata de la candidata a diputada provincial salteña Griselda Galleguillos, quien utilizó el hit del año, ese que grabaron Shakira con Bizarrap apuntando al futbolista Gerard Piqué, para hacerse popular. Lo más jugado de este spot es la falta de autotune, lo que habla bien de la relación de la chica con la verdad, ya que elige que se oiga su capacidad oral tal como es sin camuflarla. Aunque puede llegar a lastimar los oídos.

"Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa’ chantas como tú, pa’ chantas como tú", se escucha en una parte de la canción. Mientras que en otras regiones argentinas el término gato tiene otra connotación, en Salta se lo utiliza como sinónimo de ladrón.

El apuntado por la canción es Gustavo Sáenz, el gobernador local. Un dirigente que estuvo vinculado con el massismo, el peronismo y Cambiemos. Según Galleguillos, la gestión que hizo no fue buena y pide que se vaya, tal como lo refleja en su canción: "El cargo te quedó grande por eso estás con candidatos como tú".

Para terminar con este lista no hay que olvidarse de quien comenzó con toda esta dinámica. Tucumano también, el precandidato a intendente de Tafí Viejo, el peronista Enrique Lazarte, rompió el molde del año electoral con su contundente spot en donde decía la palabra cagar tres veces para postular su propuesta de 'Baños Dignos'.

"Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar. Pero más de mil familias en Tafí no tienen agua, ni baño. Seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar para ir a cagar, y debe ser muy lindo, pero más de mil familias taficeñas no tienen esa posibilidad. El intendente no tiene ese problema, pero debió ser parte de la solución en estos últimos ocho años", arremete Lazarte en un spot que al principio parecía una sketch salido de un programa de humor absurdo. El tucumano eligió esa manera para retratar la cruel realidad sanitaria de la localidad donde vive: la falta de baños.

"Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa 'Baños Dignos', que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord, para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar en un baño decente", cierra el spot Lazarte. Nadie sabe ni averiguó cuándo comenzó esta competencia por cuál es el spot más bizarro de esta campaña, pero estos últimos tres ya se subieron al podio a la espera de que venga algo más llamativo y jugado a bajarlos.