Alberto confirmó la renuncia de Losardo, pero no definió reemplazo: horas delicadas en Casa Rosada

El viernes al mediodía, después de sobrevivir a varios embates internos en el Ministerio de Justicia y a la resistencia que tuvo desde el día uno del Instituto Patria, Marcela Losardo le presentó su indeclinable renuncia al presidente. Reticente a la hora de perder a una de sus funcionarias de mayor confianza, Alberto Fernández finalmente tuvo que dar el brazo a torcer y aceptar su salida del Gabinete. "Estuvo todo el fin de semana intentando hacerla cambiar de opinión, pero no hubo caso", reconocieron desde Casa Rosada en diálogo con BigBang.

El anuncio por televisión y sin todavía un reemplazante confirmado sorprendió a propios y ajenos. Hasta el momento, la salida de una de las funcionarias de máxima confianza del presidente era casi un hecho; pero pocos esperaban que la confirmación llegara en el Día de la Mujer y sólo horas después de que la funcionaria participara del acto junto a gobernadores en el Museo del Bicentenario.

"Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud", reconoció el presidente en diálogo con el canal C5N. El timming no es casual: la semana pasada, Fernández le profesó duras críticas al Poder Judicial en su discurso de apertura de sesiones ordinarias y endureció su discurso en torno al que será uno de los principales caballitos de batalla del Frente de Todos en estas elecciones.

En su explicación, el primer mandatario insistió en que la decisión de dejar la cartera fue de Losardo, aunque destacó el "compromiso absoluto" de su amiga y se refirió de forma solapada a los embates que sufrió durante su año de gestión. "Marcela no viene de la política y está agobiada. Me manifestó su decisión la semana pasada y su salida es una cuestión de tiempo".

La salida de Losardo llega sólo semanas después de la forzada renuncia de Ginés González García, otro de los "albertistas" del Gabinete. "Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante. Tengo cuarenta años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya".

La principal preocupación de la denominada "mesa albertista" este fin de semana fue el impacto negativo que tendría en la imagen del presidente la salida de Losardo. En especial, teniendo en cuenta que los primeros nombres que comenzaron a filtrarse en los medios respondían a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuya "agenda judicial" es conocida y pública.

"Mena no es una opción", anticiparon a este portal desde Balcarce. El dato no es menor: el Secretario de Justicia y viceministro es hombre de la vicepresidenta y fue quien pregonó más de uno de los ataques que sufrió Losardo. Incluso, desde parte del Frente de Todos le adjudican a un "lobo solitario" del Patria la denuncia sin sustento de las cuentas off shore que la propia ministra tuvo que salir a desmentir.

Descartado Mena, desde el "albertismo" apuestan a que el candidato sea del riñón massista para evitar que la salida de Losardo quede vinculada al menos conceptualmente a la desaprobación de la vicepresidenta. Entre los nombres que resuenan se encuentran el diputado nacional Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. "A ellos los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver", esquivó el primer mandatario en la entrevista.

Un dato no menor es el encuentro que programó junto al presidente de la Cámara de Diputados: Fernández quiere que sea Massa quien tome las riendas de la Comisión Bicameral que controlará al Poder Judicial y que sea él quien defina las atribuciones de la misma. "La idea es despegar el fantasma de Cristina de la Comisión y Massa tiene la cintura política para llevar adelante las negociaciones", reconocieron.

"A todos los salpicas antes de empezar a hablar. A Martín lo conozco desde hace muchos años, como él ha entrado en la comisión de Justicia hablamos mucho este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión", reconoció el presidente.