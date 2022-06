¡Insólito! Milei justificó la venta de órganos: “Es un mercado ¿Por qué no puede decidir sobre mi cuerpo?”

De cara a las Elecciones de 2023, los candidatos están dispuestos a todo. Incluso a hablar de ciertos temas sin tener mayor grado de conocimiento o sacar a la luz sus opiniones desconociendo la leyes que se rigen en Argentina.

Hace unos días, Javier Milei, referente de la Libertad Avanza, afirmó que está a favor de la compra libre de armas de fuego. Dicha opinión la brindó en el contexto de los múltiples tiroteos que finalizaron con decenas de personas asesinadas en Estados Unidos.



Pero hace unas horas, el libertario dio un paso más allá. Durante una entrevista radial, el actual diputado por la Ciudad de Buenos Aires aseguró que está a favor de la “venta de órganos”. Y lo definió como “un mercado más”.

En ese punto, Milei afirmó sobre su insólita propuesta: “Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que dicen que si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”.



Lo que el diputado dejó de lado es que en Argentina la venta de órganos está prohibida por ley. Tanto la Ley 24.193 y su actualización, la ley 26.066, establecen que ese mercado está terminantemente prohibido. "También es ilegal la actuación de los médicos que realicen la procuración y la ablación de órganos comercializados. Podrían ser multados", establece en sus artículos.



Pero para justificar su polémica frase, el libertario también dijo: “Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema? Entonces lo vamos a poner en otros términos: si no le terminás comprando ese órgano, se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida”.



Y completó:“El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?”.

Y por último dijo: “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

En esa última frase, Milei se contradice a sí mismo ya que es un férreo opositor la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿La razón? El aborto legal le permite a las mujeres disponer de su cuerpo como quieran y no estar obligadas a parir sin dar ningún motivo de su decisión.



Pero el líder de la Libertad Avanza había dicho durante el debate 2021 que estaba en contra del aborto legal. "La única forma en que avala el derecho al aborto es con riesgo de vida de la madre, porque hay un conflicto de propiedad. Desde el liberalismo es el respeto en la vida del otro, derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En el plano de la biología la vida comienza con la concepción y desde lo matemático es la concepción y la muerte", afirmó.

Y completó: "Como liberal, creo en el derecho irrestricto a la vida del prójimo, basado en defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad. Defiendo la vida. La biología dice que la vida inicia con la concepción. En ese momento se genera un nuevo ser con un ADN totalmente distinto. La única forma en que avalo el derecho al aborto es con riesgo de vida de la madre porque hay un conflicto de propiedad”.