Insólito: un diputado de la UCR se unió a la propuesta de Macri y planteó digitalizar la SUBE

La historia se repite otra vez: la insólita propuesta que había presentado Jorge Macri en su spot de campaña previo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), volvió aparecer en escena por el diputado de la Unión Cívica Radical, Jorge Rizzotti, en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que buscan? Algo tan peligroso como lo es digitalizar la SUBE y que los boletos comiencen a abonarse con el celular.

Pasaron 20 días de aquella tarde donde en la Televisión comenzó a circular una propuesta de Macri como Jefe de Gobierno insinuando que digitalizaría la SUBE convirtiéndola en una aplicación para el celular y así no tener que contar más con la tarjeta a la hora de abonar un boleto. Ahora, el diputado se subió a la marea y lo planteó para que exista un debate en la Cámara baja.

El lunes por la tarde, el diputado Rizzotti presentó un proyecto de Ley con la iniciativa de que se puedan adquirir tarjetas digitales a través de una aplicación móvil de red SUBE y así poder abonar los boletos con tecnología Near Field Communication (NFC), la cual se utiliza para realizar una comunicación entre dos dispositivos tecnológicos cercanos con un máximo de 15 centímetros.

Entonces, todos aquellos que quieran viajar en transporte público dejarán de utilizar la tarjeta a modo de pago y pasarán a obtener una aplicación en la cual para ser usada, habrá que registrarse y vincularse con un documento de identidad. De igual manera, las condiciones de uso y pago serán las mismas y sólo cambiará la manera de abonar.

Ante la propuesta, la explicación del diputado jujeño fue que traería más “seguridad”, sin considerar que de ese modo, las personas que utilizan los transportes públicos para movilizarse, deberán mantener su celular en mano incluso hasta en los lugares donde la inseguridad se vive a flor de piel. "La iniciativa no solo mejora la comodidad y agilidad en los pagos, sino que también ofrece un nivel adicional de seguridad mediante mecanismos de autenticación y encriptación de datos de usuarios y garantiza una mejor trazabilidad y control de los pagos", explicó.

Aun así, en su relato, dio a entender que más allá de la seguridad, la implementación se haría por “falta de tarjetas físicas” en el mercado. "La implementación de SUBE Digital mediante tarjetas digitales con tecnología NFC es una medida oportuna y beneficiosa ante la escasez de tarjetas físicas en el mercado y las dificultades que esto genera para los usuarios del transporte público", detalló y agregó: “Además, contribuirá a mejorar la movilidad urbana, brindar una experiencia más satisfactoria a los usuarios y promover la eficiencia y la innovación en el sistema de transporte público en Argentina".

Algo similar había planteado el primo del ex presidente en su spot de campaña. En ese sentido, había manifestado que es hora de que en Argentina se realice un cambio de “lo viejo por lo nuevo” para no quedarse siempre en el “pasado”. Sin embargo, en su mecanismo de producir un “cambio” no tuvo en cuenta una de las mayores problemáticas del país: la inseguridad.

En su momento, Macri había planteado que “si perdes la SUBE te querés matar” por lo cual sería mucho más fácil asociar la plataforma con una tarjeta de crédito o un celular. Muy razonable por cierto… “¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste cargarla? Y si sos turista… peor. El mundo ya fue para otro lado. Si soy jefe de Gobierno quiero que puedas usar el transporte público con tu celular o una tarjeta de crédito directamente”, determinaba su spot electoral.