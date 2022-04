Instituciones, república y coso: Rattazzi reveló que el PRO le pidió que no dejara votar a la gente de La Matanza en 2019

Hasta mediados de 2021, Cristiano Rattazzi era el director más longevo de la industria automotriz. Ocupó la presidencia de Fiat Chrysler Automobiles Argentina durante25 años y durante su paso, la empresa logró el 35% del mercado. Se retiró el 30 de junio del año pasado y una semana después, el 7 de julio, se tomó un buque a Punta del Este, en Uruguay, para disfrutar de su jubilación en su fastuosa mansión ubicada en La Barra.

Lo cierto es que el empresario dejó su comodidad en el país vecino y estuvo en el programa Desiguales de canal 9, donde calificó a Cristina Fernández de Kirchner de "malvada" y reveló que Juntos por el Cambio buscó evitar que las elecciones presidenciales del 2019 se desarrollarán de manera normal en La Matanza, territorio que siempre le perteneció al peronismo y que, de esta manera, le es esquivo al PRO en cada elección.

En el año 2020, Rattazzi le había contado al periodista Alejandro Bercovich por la pantalla de C5N que cuando fue fiscal de mesa por Juntos por el Cambiemos durante las elecciones 2019 dejó votar a gente cuyo documento no coincidía con los datos del padrón porque necesitaban votos en La Matanza. Ahora, reafirmó sus dichos y aseguró que desde el partido de Mauricio Macri le pedían que votara la menor cantidad de gente posible de ese distrito.

Esa situación -aclaro- fue motivo de internas y peleas entre él y el partido de los globos amarillos. "Yo me peleo con los del PRO cuando era fiscal en La Matanza porque yo tenía una regla: si alguien viene y la cara es la que está en el DNI y lo tengo en la lista lo voy a dejar votar aunque su DNI que debía tener sea el número 1 y en su lugar el número 4", comenzó explicando Rattazzi en una entrevista en la TV Pública.

Recordemos que Rattazzi había vuelto a decir presente como fiscal en la mesa por Cambiemos en 2019, tal como había sucedido en las PASO y en elecciones anteriores, a pesar de que el propio ex presidente de FCA había reconocido en una oportunidad que no iba a tener una participación activa en el ballotage presidencial. Cuando lo consultaron por su decisión, había dicho que lo hacía para que "la Argentina pueda salir adelante luego de 85 años de frustraciones".

Antes de las elecciones de 2015, Rattazzi ya se había mostrado muy afectuoso con los macristas durante el debate entre Macri y Scioli. El empresario se acercó a Diego Santilli y María Eugenia Vidal, los abrazó y les dijo: "Ahora nos tenemos que juntar para ver qué vamos a hacer’”. “Mi hijo Urbano participa del grupo GAM -que hizo el debate- y me convocó. Me dijo que necesitaban más fiscales y me propuso ir a González Catán", había contado el empresario en 2019.

Y agregó: "Él fue con sus amigos también. Yo fiscalicé y, al final de la tarde, me fui a votar". En aquella oportunidad, Rattazzi había aprovechado la oportunidad para dejar su opinión sobre el panorama político: "Espero que estos 85 años -cuando éramos uno de los primeros países del mundo y nos vinimos abajo- se puedan revertir y volver a la prosperidad. Quiero que Argentina vuelva a ser una jugada importante después de 85 años de frustraciones".

Lo cierto es que esta nueva aparición en la TV Pública no hizo más que generar polémica. "Los del PRO se enojaban conmigo porque eran votos todos en contra, el 85 por ciento eran votos en contra", agregó sobre los comicios del 2019, explicó que su función como fiscal era "que la gente vote" y consultado sobre si defendió los votos de Alberto Fernández y a Fernández de Kirchner, respondió: "Sí, defendí los votos de gente que quería votar".

Al final de la entrevista y sobre Cristina, sentenció: "Es muy inteligente, pero muy malvada porque la verdad no está ayudando a salir a la Argentina de un problema de grieta en el cual yo quiero que el año que viene empiece a salir bien y no me parece que lo esté haciendo".