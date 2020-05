Intendentes del conurbano cuestionan a Rodríguez Larreta por flexibilizar la cuarentena

Los intendentes de los partidos bonaerenses de Quilmes, Mayra Mendoza, de Berazategui, Juan José Mussi, y de Florencio Varela, Andrés Watson, cuestionaron la apertura de actividades dispuesta por el gobierno porteño, por considerar que esa decisión pone en riesgo de contagios de coronavirus a los habitantes de la provincia.



"Para nosotros es un gran problema", manifestó Mendoza en declaraciones a El Destape Radio y argumentó que muchos de los trabajadores de esos comercios de la ciudad "viven en el conurbano e inevitablemente tendrán que tomar un transporte público".



"Eso nos va a generar una propagación del virus, que todavía tenemos que seguir controlando, porque estamos terminando los hospitales para poder atender", expresó.



"Queremos controlar la curva y evitar picos que nos generen muertes que son evitables", insistió la jefa comunal y remarcó: "Nos parece un acto de irresponsabilidad por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el habilitar comercios que no son esenciales".



La jefa comunal apeló a la "responsabilidad colectiva" y recomendó entender que lo decidido en la ciudad de Buenos Aires "tiene consecuencias en el conurbano".





En el mismo sentido se pronunció el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien criticó la flexibilización de la cuarentena en el territorio porteño y planteó: "Si las cosas siguen así cerraría los accesos a la capital, porque si no la situación no va a finalizar nunca".



"Todos los intendentes estamos de acuerdo con que el Jefe de Gobierno de la Ciudad no abra los comercios. Tendríamos que cerrar los puentes si eso pasa", advirtió el jefe comunal en declaraciones al mismo medio.



El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson coincidió con Mendoza y Mussi y advirtió: "vemos con mucha preocupación la apertura de comercios en CABA, pedimos que evalúen la situación, no están pensando en la magnitud de los contagios".





El jefe comunal dijo que "Larreta debería rever la decisión que tomó" y consideró que, según su parecer, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós no está "tan convencido de flexibilizar la cuarentena".



"Los intendentes tenemos una visión más cuidadosa del virus, queremos parar el contagio. Necesitamos cuidar los resultados que hemos conseguido, vemos con mucha preocupación la apertura de comercios en CABA", expresó Watson en declaraciones a El Destape Radio.



En ese sentido, graficó: "en Florencia Varela ayer tuvimos un solo contagio, vive en Varela pero trabaja en CABA diariamente. Larreta no pensó en la magnitud de los contagios cuando tomó esta decisión".