Intendentes rechazaron salidas recreativas: en CABA arrancan el próximo fin de semana

El presidente Alberto Fernández anunciará esta noche una nueva etapa de la cuarentena con una apertura gradual de diferentes actividades y con discrepancias respecto de las salidas recreativas en medio del aislamiento preventivo por el coronavirus.

Así en la ciudad de Buenos Aires está previsto que a partir del lunes 11 se comiencen a instrumentar los protocolos para permitir las salida de los chicos a partir del próximo fin de semana.

La idea es que salgan una hora y hasta una distancia de unos 500 metros. La idea es que algunas calles se convierten en peatonales durante algunas horas.

Una de las posisibilidades es organizar las salidas por la finalización del número de DNI. También está previsto que los chicos puedan acompañar a los padres a realizar las compras.

Ya el presidente Fernández había abierto esta posibilidad en la etapa anterior, pero los gobernadores prefirieron no instrumentarlo. Lo que está claro es que no se permitirán las salidas para hacer actividades deportivas.

En la provincia de Buenos Aires

Diferente es la situación en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof analizó hoy con intendentes de la primera sección electoral la situación epidemiológica por el coronavirus así como las condiciones financieras de cada municipio.



En el encuentro, los jefes comunales rechazaron la posibilidad de implementar salidas recreativas en sus distritos, según se informó oficialmente.



El mandatario provincial recibió hoy a los jefes comunales en la Gobernación provincial, en La Plata, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y la ministra de Gobierno, Teresa García.



Participaron los intendentes Leonardo Boto (Luján), Federico Achaval (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), y Alberto Daniel Descalzo (Ituzaingó).



Los jefes comunales coincidieron en la importancia de sostener las medidas de aislamiento y sostuvieron que no resulta "conveniente" avanzar con salidas recreativas en sus distritos por los riesgos que supone para la salud pública.





Esta mañana, la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, había afirmado que no se recibieron pedidos de parte de los intendentes del conurbano para habilitar las salidas recreativas, en el marco del aislamiento social obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus.



"No hemos tenido pedidos de parte de los intendentes del conurbano para habilitar las salidas recreativas. Todo lo contrario: entre las consultas con los jefes comunales de 29 distritos plantearon que es muy difícil el control”, expuso la funcionaria en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.



En ese marco, García recalcó que el Poder Ejecutivo provincial sólo trabaja en base a aperturas que son solicitadas por los intendentes para cada distrito y especificó que "ellos nos formulan las consultas de las habilitaciones, presentan protocolos sanitarios y mecanismos de control".



Estimó, en ese sentido, que los jefes comunales del Gran Buenos Aires no requirieron las salidas recreativas porque es "imposible controlarlas en distritos de 450 mil habitantes".