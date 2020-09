Interna en llamas: Lousteau y Bullrich protagonizaron un fuerte cruce en un encuentro por Zoom

Luego de que se confirmó el resultado positivo de coronavirus (Covid-19) por parte del diputado nacional de Juntos por el Campio por la provincia de Santa Fe, José Nuñez, los principales dirigentes de ese espacio mantuvieron un encuentro por Zoom (algo acordado para todos los lunes) en la que ratificaron su postura de que el protocolo de sesiones virtuales en la Cámara Baja está vencido.

El encuentro, que contó con la presidencia del ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros tuvo su momento de máxima tensión cuando la presidenta del PRO, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclamó al senador nacional por la Ciudad, Martín Lousteau, por el encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Olivos junto al histórico operador radical, Enrique “Coti” Nosiglia.

La réplica de Lousteau no se hizo esperar y criticó a Bullrich por las decisiones de comunicar cuestiones de Juntos por el Cambio sin consultar al resto de los miembros que conformar la coalición.

“Mirá, cuando yo era oposición y Mauricio me llamaba, iba a verlo igual. Yo le avisé a quien tenía que avisarle. Cada vez que me llame Fernánsez, voy a ir. Si querés, cuando te den el alta médica me llamás y lo charlamos”, le contestó enojado Lousteau que remarcó que suele hablar de forma seguida con el jefe de Estado.

En el medio, Macri buscaba que el debate se centrara en lo que considera como un “deterioro acelerado” de las instituciones.

Del encuentro que duró más de una hora participaron además los diputados nacionales Juan Manuel López, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Cristian Ritondo, Maricel Etchecoin; los senadores nacionales Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff; y el ex senador Miguel Ángel Pichetto.

Asimismo se habló sobre la situación de mañana de cara a la reunión de labor parlamentaria convocada por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, en la que se buscará renovar nuevamente el protocolo de sesiones virtuales que en principio iba a tener modificaciones pero ante este nuevo escenario con un contagio de un diputado no queda claro si desde Juntos por el Cambio podrán sostener esa postura.

Cabe destacar que luego de positivo de Nuñez 36 diputados nacionales que estuvieron en la sesión de la semana pasada tuvieron que aislarse e hisoparse.

“Desde Juntos por el Cambio estamos preocupados y alertamos sobre la gravedad institucional que han generado distintos hechos: el funcionamiento de las cámaras de senadores y diputados; modificación del funcionamiento de la Corte Suprema; traslado de jueces y remoción del actual Procurador General de la Nación”, dijeron luego en un comunicado.

“Las autoridades de ambas cámaras del Congreso deberían acordar de buena fe y legalmente nuevos protocolos de funcionamiento, con sesiones presenciales para los temas más importantes y controversiales, como por ejemplo la reforma judicial, presupuesto nacional o la nueva ley de movilidad jubilatoria. Asimismo consideramos importante que el oficialismo debería reconocer el derecho de propiedad contra las usurpaciones y las tomas de tierras”, agregaron.