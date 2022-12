Internas y un papelito de más: el conflicto entre Tapia y Alberto que casi lo deja afuera de la AFA

Nunca, en la historia de nuestro país desde que volvió la democracia se vio a tantas personas en la calle como en la mañana de este martes. Desde que la Selección Argentina ganó la final de la Copa del Mundo 2022 el domingo 18, la fiesta nacional está desbordada, eufórica, no descansa, respira y consume información de los jugadores.

Cualquier foto, video, movimiento que tenga que ver con el equipo de La Scaloneta es ley. Tal es así que la impaciencia por el arribo de Lionel Messi, Lionel Scaloni y los demás jugadores ya movilizó a millones de personas a Ezeiza en la madrugada en su arribo que tuvo como destino final el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Allí, una multitud ya los esperaba acampando, gritando, cantando pero la verdadera fiesta ya había arrancado desde que comenzó su traslado en colectivo desde el aeropuerto.

Desde entonces se habló mucho sobre las posibilidades de hacer la caravana de celebración por diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el único inconveniente: es incontrolable la cantidad de personas que se movilizaron para las inmediaciones del centro porteño, sumado a que se declaró "feriado nacional" para los argentinos. La multitud del martes que espera a la selección nacional supera ampliamente a la vuelta de la democracia cuando asumió Raúl Alfonsín, los otros dos títulos mundiales en 1978 y en 1986, y al día del fallecimiento de Diego Armando Maradona que fue en plena pandemia por COVID-19.

"Hoy está gobernando el país los jugadores, Claudio 'Chiqui' Tapia y la AFA", anunció Jorge Rial en Argenzuela (Radio 10) y continuó: "Hay una medición de riesgo muy importante. Nadie quiere que vuelva a pasar lo que pasó con el funeral del Diego, pero, además, se le suma algo que hay que analizarlo con la mirada del ayer". En este sentido, el conductor se refirió a una interna que poco se conoce pero que existe desde el famoso 38-38 en las que se elegía a un nuevo presidente de la AFA y al final quedó en la nada.

A las 11 de la mañana del martes estaba casi descartado que la selección no recorrería la Avenida 9 de Julio por la cantidad de personas que hay y porque "no están dadas las condiciones de seguridad" que deberían. Resulta extraño que, desde el Gobierno nacional, no hubieran dispuesto de una ruta para que transiten sin problema por las avenidas de la Ciudad. Teniendo en cuenta esto, parece que se habría realizado un estimativo que la caravana duraría entre siete y ocho horas entre las más de 100 mil personas que ya se encontraban cerca del Obelisco.

Ahora bien, Rial anunció que se hablaba de la posibilidad de ir a la Casa Rosada en entre seis y ocho helicópteros pero lo consideró descartado porque es algo que solo se podía decidir recién en el momento en que los jugadores salieran del predio de la AFA en Ezeiza. "Hoy todo un país está pendiente de las decisiones de la Selección Argentina. Todavía se está deliberando", compartió.

Interna Alberto Fernández y el Chiqui Tapia: el porqué no querrían ir a la Rosada

"La situación está tensa. No quisieron ir al Obelisco por la falta de seguridad ni a la Rosada por que es un pase de factura". Esto explicó el conductor sobre lo obvio, pero un tanto olvidado, conflicto entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y Tapia, Presidente de la AFA. "Desde el Mundial de Rusia hubo un intento de golpe interno contra el Chiqui. Había ex jugadores, periodistas y gente de la AFA que querían sacarlo, pero... ningún boludo El Chiqui. Logró hilar alianzas y vencer ese golpe. Lo que pasa es que según dice, Alberto lo quería al Chiqui afuera", recordó.

De acuerdo a la información del conductor de Argenzuela, Chiqui habría articulado una "excelente relación" con la Cámpora y con Santiago Carrera, quien es el que "bancó los trapos". Sin ir más lejos, Carrera "tiene excelentes vínculos con el mundo del fútbol". De hecho, fue quien negoció el contrato publicitario que unió a Lionel Messi con la petrolera. Asimismo, el conductor de Argenzuela dijo que Máximo Kirchner también lo banco al actual presidente de la AFA. "Hoy está picante la relación del Gobierno con la AFA. El Presidente antes no lo bancaba y hoy, gracias a un papelito de más, el Chiqui, Leo y Lionel Scaloni están a puro festejo", sentenció.