Investigarán a Macri, Bullrich y Aguad por el envío de material bélico a Bolivia

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó este viernes a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el ex presidente Mauricio Macri por presunto "contrabando agravado" a raíz del envío de material represivo a Bolivia en apoyo al golpe de estado que derrocó a Evo Morales.

El dictamen, que fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, pide investigar también a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según publicó La Nación, el requerimiento del fiscal también alcanza al ex director de Gendarmería Gerardo Otero, al ex director de Logística de Gendarmería Rubén Yavorski, al ex director de Operaciones de esa fuerza, Carlos Recalde, y al ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García.

La presentación de Navas Rial constituye un requerimiento de instrucción. Allí se describe el hecho a investigar y se piden las primeras medidas de prueba. En este caso, eso incluye pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia.

Paralelamente, por ahora el fiscal no solicitó otras medidas que el Gobierno pedía en su denuncia, como un informe de las llamadas entre Macri y los demás acusados que permita establecer un entrecruzamiento.

Además, a diferencia de lo planteado por el Ejecutivo nacional, Navas Rial no tuvo en cuenta las figuras delictivas de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”. Sólo se centró en los posibles ilícitos vinculados con el ámbito aduanero.

Ahora, la presentación deberá ser analizada por López Biscayart mientras, en paralelo, otra causa presentada por los mismos delitos por el ex camarista Eduardo Freiler avanza a través de Navas Rial aunque con Alejandro Catania como juez. Eventualmente, los dos expedientes se unificarán aunque aún no se sabe bajo cuál juzgado.