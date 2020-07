Ishii habló sobre el video en el que habla de "venta de falopa en ambulancias": "Me sacaron de contexto"

Después de que se hiciera público un video en el que se lo puede escuchar al intendente de José C. Paz reconociera la venta de "falopa en ambulancias" en el distrito con su aval, el intendente Mario Ishii habló sobre sus dichos y esquivó: "Me sacaron de contexto".

Las imágenes muestran al intendente discuntiendo con empleados públicos, a quienes les reprochó haber encubierto la venta de "falopa" en ambulancias. "Me arrepiento del contexto en el que se estan tomando ahora, pero yo no estoy encubriendo nada. Estoy cubriendo los trabajos de ambulancia y todas las áreas de salud", explicó en una entrevista con Radio mitre.

El intendente denunció, además, una edición malintencionada por parte de quien hizo pública la grabación. Cabe recordar que el material fue publicado por el productor Gastín Cavanagh en su cuenta de Twitter y se viralizó en cuestión de segundos.

"No estoy encubriendo a ningún narcotraficante. Al contrario, si los quieren acuchillar o meter presos háganlo. Ojalá se pudiesen meter presos o fusilarlos. Yo estaba discutiendo con ambulancieros para que se pongan a laburar. Si se vio así, lo lamente realmente. Fue sacado de contexto".

La investigación por encubrimiento y el explosivo video

El fiscal de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín, Miguel Ángel Vieira Miño, lleva adelante una causa penal en la que se investiga de oficio al intendente por encubrimiento. Cabe recordar que en la filmación se lo escucha al intendente reconocer la anuencia política al delito de venta de drogas.

"Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, y yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".

El cuestionamiento de la oposición y la posición del Gobierno

El ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional, Cristian Ritondo, repudió las imágenes desde las redes sociales e hizo alusión a la gestión que llevó adelante junto a María Eugenia Vidal durante sus cuatro años de mandato. "Todo el esfuerzo en perseguir narcotraficantes, desbaratar bandas y derribar sus búnkers para que un intendente cuente cómo los protege; desanima y preocupa mucho", disparó Ritondo desde Twitter.

"¿Derribar búnkers de drogas o proteger a los dealers? Parece una decisión moral muy simple. Sin embargo, hay sectores de la política que tienen naturalizada la relación promiscua con el delito. Aviso al Gobierno que si quiere luchar contra los narcos, este no es el camino", se sumó Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja.

Las declaraciones fueron en línea con las realizadas por la actual presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la administración de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. "Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele. Espero que el gobernador actúe rápido por el bienestar de los bonaerenses".

Mientras la oposición volcó en Twitter su repudio, fue el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando "Chino" Navarro, quien se pronunció al respecto. El funcionario aclaró que las declaraciones se produjeron en el marco de una "discusión con empleados" comunales.

"Las declaraciones de Ishii me parecen en el marco de una discusión. No les doy ningún valor. Quiero creer que si es cierto, ya el intendente lo hubiera denunciado. Me suena más a una chicana en un debate salarial con trabajadores que seguramente conoce. De ser cierto, obviamente tendría que hacer la denuncia correspondiente".