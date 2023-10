"Israel no lo bombardeó": 500 muertos y miles de heridos en un hospital en Gaza

Al menos 500 personas murieron en lo que parecía ser un supuesto ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al hospital Al-Ahli en Gaza. Según se denunció en un principio, el bombardeo fue aéreo, según habían precisado las autoridades palestinas. Sin embargo, el Ejército israelí afirmó que la explosión se debió a un lanzamiento fallido de cohetes por milicianos del grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) hacia Israel. Junto a esto, compartió imágenes y videos que demuestran que los disparos fueron realizados desde el interior de la Franja. Uno de estos videos fue difundido por el medio Al Jazeera, propiedad de la familia real con sede en Doha, donde se refugian varios líderes de Hamas.

Mahmoud Basal, el vocero de la Defensa Civil de Palestina había manifestado que definió al ataque como “sin precedentes”, declaró duelo por tres días y además pronunció: “Hemos presenciado tragedias en guerras y en días pasados, pero lo que tuvo lugar esta noche es equivalente a un genocidio”. Un médico llamado Hassan Khalaf -que trabaja en un hospital palestino a un kilómetro de donde sucedió el ataque- afirmó que no solo murieron 500 personas sino que miles resultaron heridos de gravedad y no hay más hospitales a la redonda. Es por eso que concluyó: “Quieren perpetrar masacres, masacres y masacres en Gaza”.

La reacción de Israel no se hizo esperar: negó rotundamente el ataque. De hecho, aseguraron que la explosión fue provocada por el lanzamiento fallido de un misil de la Yihad Islámica palestina. Y reforzaron: “Está claro que las FDI no atacaron el hospital en Gaza”. Desde las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron un video que demostraría que no hay un ataque aéreo y proclamaron: “Se adjunta un video del sistema de la IAF (Fuerza Aérea de Israel) que capturó el área alrededor del hospital antes y después del fallido lanzamiento del cohete por parte de la organización terrorista Yihad Islámica”.

En ese sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que “el mundo entero lo sabe: los terroristas bárbaros de Gaza son los que atacaron el hospital de Gaza, no las FDI”. Por su parte, Daniel Hagari -portavoz de las FDI- explicó que “tampoco hubo ningún impacto directo en el hospital, sino solo en el aparcamiento”, y agregó: “No hay daños estructurales. Todas las paredes intactas. No hay cráteres en el suelo”.

“Puedo confirmar que un análisis de los sistemas operativos de las FDI indica que terroristas dispararon una andanada de cohetes en Gaza, pasando muy cerca del hospital Al Ahli Al Mahdi en Gaza en el momento en que fue atacado”, dijo desligándose de toda responsabilidad política Hagari.

El ataque fue fuertemente repudiado por autoridades y organismos de derechos humanos de todo el mundo. Es que el hospital Al-Ahli en Gaza servía para asistir a los heridos por el conflicto pero también como refugio para palestinos que se quedaron sin lugar donde ir tras las evacuaciones obligatorias que mandó Israel. Ahora, el edificio está quemado y no hay posibilidades de poder usarlo nuevamente. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), se pronunció su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en X (ex Twitter): “La OMS condena enérgicamente el ataque contra el hospital Al-Ahli, en el norte de Gaza. Los primeros informes indican que hay cientos de muertos y heridos”.

Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU dijo estar “horrorizado por la muerte de cientos de civiles palestinos". Y agregó: “Mi corazón está con las familias de las víctimas. Los hospitales y el personal médico están protegidos por el derecho internacional humanitario”.

Reacciones internacionales al ataque

Tras las catastróficas imágenes que dieron la vuelta al mundo de adultos con niños convalecientes en sus brazos, miles de personas corriendo despavoridas, hombres y mujeres ensangrentados, las reacciones no se hicieron esperar: cientos de palestinos de las ciudades Nablus, Tulkarem y Jenin salieron a las calles a protestar con sus banderas para pedir paz y manifestarse en contra de lo que ya muchos llamaron “crímenes de guerra”. Tuvieron lugar también repudios desde varios países que rechazaron enérgicamente las acciones bélicas de las FDI.

Rusia. Dmitri Medvédev, expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad del país calificó al ataque como “un crimen de guerra” y también protestó: “La responsabilidad final de ello recae sobre aquellos que cínicamente ganan (dinero) en guerras en diversos países y diversos continentes. Aquellos que reparten sin pensar colosales (cantidades de) dinero para armas, cargando de trabajo su complejo militar-industrial. Aquellos que hablan falsamente de su misión global para defender valores democráticos. Estados Unidos”, dijo sin tapujos.

Canadá. Habló Justin Trudeau, primer ministro canadiense que pronunció que las noticias que llegan de Gaza son “horribles e inaceptables” y también dijo: “El derecho internacional debe respetarse en este y en todos los casos. Hay normas en las guerras y no es aceptable atacar un hospital”.

Cuba. Bruno Rodríguez Parrilla que cumple su función pública como canciller, emitió su opinión a través de X: “Condenamos en los términos más enérgicos el criminal bombardeo de Israel vs. Hospital Al Ahli en Gaza, que ha provocado al menos 600 muertos y cientos de heridos. Este repudiable hecho constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario”.

Chile. El que proclamó su rechazo fue ni más ni menos que Gabriel Boric, presidente chileno que expresó: “Quiero decir, como presidente de Chile, que los atentados inaceptables y brutales perpetrados por Hamás no justifican bajo ningún punto de vista la barbarie que el Estado de Israel está llevando adelante en Gaza”.