Javier Milei, al descubierto: qué se esconde en la cabeza del libertario y cómo se explica su fenómeno

“Javier Milei es muchas cosas. Y tiene muchas caras”, dice el periodista Juan Luis González en su libro “El Loco, La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina”. Dado el contexto y la configuración política que se planteó para las elecciones presidenciales, desde BigBang invitamos al autor del libro para conocer más a fondo los secretos del líder de La Libertad Avanza: sus relaciones con la casta más antigua del país, sus entramados con el mundo de ex genocidas como Antonio Domingo Bussi en Tucumán, pero en muchas provincias argentinas, alianzas con los “cuatro de copas” (del peronismo y de la derecha) que “panquequearon”, vieron una oportunidad de crecimiento personal y lo ayudaron a posicionarse.

Cuando Juan Luis González decidió escribir el libro, a Javier Milei todavía no había ganado las PASO con el casi 30% de los votos. Ahora, que el panorama político cambió es interesante saber cómo se configura la personalidad de Milei desde sus inicios para conocer qué tipo de persona nos podría gobernar. Por ejemplo, maltrato por parte de su padre desde niño, la relación con su hermana Karina y el ascenso de la familia en solo dos años.

Juan Luis hace un trabajo de investigación periodística que rastrea a fondo el origen del apodo de Milei (“El Loco”), que se va configurando a lo largo de su vida y que hoy, a sus 52 años tiene una relación esotérica y oculta con su perro Conan (muerto hace varios años). Según la investigación, Milei se conecta con su perro muerto y con “El Uno” a través de “un canal de luz” para tomar las decisiones sobre quiénes estarán en el partido y quiénes no, quiénes son y quiénes no son traidores y qué rumbos debería tomar políticamente para gobernar el país.

Al calor de la previa de las elecciones después de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, una deuda millonaria con el Fondo Monetario Internacional, dos años de pandemia, el gobierno de Alberto Fernández y el crecimiento de la ultraderecha en Latinoamérica y el mundo, la vida de Milei queda al descubierto y la gran pregunta que como lector le invitamos a que se haga es ¿Podría un líder roto como Milei gobernar un país roto como Argentina?

-¿Por qué funciona el fenómeno de Javier Milei?

Hay muchas cosas que hacen que a Milei le vaya bien, por eso también la idea de hacer un libro. Veía que había un fenómeno de fondo en el capitalismo internacional que hacía que líderes de la nueva derecha y en muchos casos se llegan a la presidencia digo no es casual, que Bolsonaro, Trump, Meloni (Italia) el mismo Kast Chile.

En el corto plazo yo creo que Milei tiene dos cosas muy positivas a favor, pero muy positivas que además aparece en cualquier charla de votantes de Milei. Una es el hecho de ser nuevo, eso que puede parecer chico o simple, pero es muchísimo para el votante que viene desencantado del peronismo y de la oposición, en ese sentido tiene mucho que ver con el desgaste. Si la opción de la derecha clásica hubiera tenido un gobierno no tengo muy bueno, sino aceptable ya el fenómeno Milei sería algo, no tan fuerte.

En el libro yo entrevisto a Ariel Goldstein que es un sociólogo investiga la derecha en todo el mundo y él ve como en todos los países, las nuevas derechas son nutridas por mucho dirigentes que vienen de la derecha tradicionalista. No solo por una cuestión ideológica sino por un tema pragmático de que las derechas vienen fracasando.

Él es objetivamente irresistible, por eso sube el rating. Cuando pongo un título en la web de Milei, suben los clics. Entonces él ya como personaje es muy bueno: una cosa rockera en un país muy rockero. Él, ‘La Renga’, la campera de cuero, el pelo largo, los saltos, los gritos hay algo ahí que enamora (…), vende una expectativa, un norte, una mística, un relato. Hay una construcción ahí, hay una esperanza de futuro.

-¿Cómo es la relación de los jóvenes votantes y Milei?

A Milei se lo subestimó mucho como líder, se subestima mucho al votante y también se subestima el alcance de las redes sociales. Las redes son un fiel reflejo de la sociedad; a las claras está que en las redes sociales Milei arrasaba: sacó el 30% y en ese sentido Milei es el primer político 100% nativo de las redes sociales. Milei no es que se mete en redes sociales sino que sale de ahí, es muy orgánico.

Es el político con más seguidores en Instagram: tres canales que lo siguen a él, que lo siguen antes de política. De hecho lo conocieron en el ‘21 los vídeos que lo hace cuando empezaron a hacer política. Es un fenómeno de las redes también.

-A pesar de los discursos sobre la dolarización y de ultraderecha, Milei gana ¿por qué?

No es a pesar de él, sino por él. Milei es apenas el mejor personaje de una Argentina que como él, está rota, sola, enojada, cansada, agobiada y que espera un futuro mejor. Siempre estuvo la búsqueda de un amigo que no llegaba, de una pareja no llegaba, del hijo no llegaba.

Se convenció de que el perro no era el perro sino era el hijo. Entonces cuando muere el perro, hay que ponerlo en una dimensión del duelo un padre un hijo. Además del único hijo una vida muy solitaria. Entonces ahí entra el lado místico, la médium, los clones.

-¿Qué hay escondido en el lado más esotérico de Milei?

Yo digo que parece ficción pero es así. Hay que tener en cuenta dos cosas: todo se relaciona con la vida muy difícil de Milei, yo no exagero, en el libro está: un padre que lo violentó salvajemente, una madre cómplice de la violencia, falta amigos, bullying, falta de pareja. Me hace acordar a Franco y Mauricio Macri, que se propuso un objetivo de su vida: hacer fracasar al hijo.

Entonces configura este perfil de mucha soledad y ahí hay que entender lo de Conan. Arranca un camino primero ya Celia Melamed, una médium, ella se define como comunicadora interespecies, ella lo empieza a conectar con el más allá en el ’17.

En el ‘18 llegan los clones, el empieza a ahorrar desde el 2014 porque sale 50 mil dólares más impuestos, es casi un departamento lo de los clones. Uno muere al año, pues tienen menor esperanza de vida los clones y ese perro que muere y Conan, le abren este canal de luz que dice él, le permite hablar con Dios.

Milei toma decisiones en base a las charlas con los muertos, en base a charlas con Dios. Bueno, esa persona puede ser el comandante a Jefe a Fuerzas Armadas sin ir más lejos, puede estar tener a tiro decreto el país entero. Nos metemos en un multiverso, yo no sé qué pasa cuando alguien así llega al poder.

-Relaciones de poder: Milei y sus conexiones con Juntos por el Cambio y el peronismo

En el libro yo hago el paso a paso de cómo La Libertad Avanza se transforma cuando pasa algo que nadie esperaba, ni ellos esperaban y es que en el 2021 le fue increíblemente bien. Ellos piensan el 5% y termina sacando 17%. Esto cambia fuertemente los planes de cómo el resto del espectro político, tanto oposición como oficialismo, cambian la forma de ver a Milei.

El peronismo hace algo que se muestra hoy es un error de cálculo profundo, que es imaginarlo como aliado táctico a Milei. El del Chino Navarro que dijo “estamos rezando que Milei saque muchos votos” con esa suposición/subestimación de que Milei saca votos a los ‘chetos’. O Cristina, cuando lo elige como adversario, lo levanta y le dedica el discurso de La Plata lo habla la entrevista con Pablo Dugan.

En el arranque del ‘22, vos tenés una racia fenomenal de los dirigentes que arrancaron en el espacio. El caso más conocido es el de Carlos Maslatón y cómo de la mano de Carlos Kikuchi, un operador de muy baja monta, de cuarta línea vocero de Cavallo y después relacionado a los servicios de inteligencia de residuales, ni siquiera orgánico. Va juntándose con los similares a él (…) La Libertad Avanza, se nutre caso Bussi muy claro, con el descarte de la casta. O sea, con los que no les da el ‘piné’ para estar en ninguno de los grandes partidos.

-Milei Presidente 2023 ¿Es posible?

Analizándolo Milei sacó mucho más del 30% del domingo de la PASO. No porque le robaron boletas. Yo lo tengo constatado: se quedaron sin boletas por la falta de presupuesto y estructura de La Libertad Avanza hay provincias, por ejemplo Santiago del Estero que a las dos, tres de la tarde se acabaron la boletas por falta de presupuesto para imprimir. Había pibes y seguidores de Milei que imprimían boletas con sus impresoras 3D. Arregla eso y ya tiene dos tres puntos más. Intendentes y gobernadores de todo el país están empezando a llamar a La Libertad Avanza porque para ver si pueden colar sus propias listas de concejales, lo mismo gobernadores con Diputados provinciales.

Por un lado Bullrich la tiene difícil, tiene un mayor expectativa tiene de competirle, está difícil, pues este se tiene que perfilar. Y el peronismo por su parte es muy difícil: o sea el día siguiente a la elección hubo una devaluación del 21% de la moneda. Eso significa el impacto los precios de la comida y la inflación en general en el bolsillo de la gente. De esta manera no me extrañaría si llegan (La Libertad Avanza) la primera vuelta.

-El padre de Milei: por qué le das tanta importancia en tu libro

Si hubiera que hacer una serie, una película de Milei, el malo de la película es el padre. Lo golpeaba, lo humillaba, toda la vida le dijo una basura, un inútil, que no servía para nada, decía que se iba a morir de hambre. Le regaló un departamento 30 años a Milei y cuando se lo regaló le dice que se lo regala, porque ‘es un inútil no sirve para nada, que si no se lo regala él no se puede mantener’.

Es llamativo (…) que de colectivero empieza a tener en paralelo una inmobiliaria, una empresa de finanzas, una agropecuaria que tiene cuentas offshore en Estados Unidos. Esto pero sobre todo es llamativo el tormento que ejerció al hijo. Si decimos ‘Ningún pibe nace chorro’, podemos decir también ‘Ningún pibe nace Javier Milei’.

-Y Karina, su hermana ¿Qué papel ocupa?

Ella merece un libro más que Javier. Ella hace dos años a esta parte, hace dos años vendía tortas por Instagram y tiraba las cartas de Tarot y hablaba con los muertos. Hoy es la persona más importante más del espacio de Javier Milei (…) tiene un rol, pero importantísimo.

El lunes después de las PASO lo llama el FMI a Milei y Milei los manda a hablar con la hermana. En el espacio es la operadora, le maneja una parte de la agenda, decide a dónde viaje, a dónde, es la cajera, a quién le da notas, quién entra quién sale, el día del armado del búnker estaba controlando quién entraba y quién no, ya lo había hecho también en el pasado. En dos años hay una trasformación total.

-¿Está más moderado el discurso de Milei?

Lo quieren instalar ellos no sé cómo sería un gobierno de Milei y no quiero hacer futurología sí, lo que te puedo decir es que Milei es incapaz de moderarse. Hay dos partes ahí: una es el chico dañado de la infancia que cuando va con Fantino le da el discurso, como un chico que saca una buena nota en el colegio. El otro es el humano violento y virulento que acusa a traidor a todo el mundo, ve enemigos en todos lados, odia a los zurdos, dice que los liberales son superiores estéticamente y que quiere vender órganos y niños etcétera. En el medio no hay otro camino.

La duda es cuál de las dos caras de Milei podría ser a gobernar. Yo creo que no elige la transición entre una y otra, por lo tanto lo creo incapaz de moderarse incapaz. Si él gana, ojalá me equivoque y ojalá me equivoque también mi predicción de que—como la dolarización y esas cosas no pueden salir en Argentina pues yo vivo acá y así viendo acá—pero yo creo que no tiene la capacidad de moderarse. Puede ser una cosa cortita para elecciones, incluso si es por él, él no quiere moverse quiere ir a fondo con sus ideas.