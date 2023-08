Javier Milei, el llamado del FMI y su postura sobre el aborto: sus 8 propuestas antiderechos

Es una realidad, Javier Milei se impuso en las PASO y se posicionó como el candidato a presidente más votado, por encima de Sergio Massa y Patricia Bullrich. Incluso, sorprendió a todos porque hasta lloró en la entrevista que le concedió a Alejandro Fantino. “Vos (Fantino) te jugaste con un número, me diste lugar: sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal... y yo creo que eso no sólo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo, porque además, vos sos el que me puso en primera”, le dijo.

Y, acto seguido le dejó un regalo: “Es el discurso manuscrito. No me lo podés regalar. Es tuyo, es histórico”. En las últimas horas, el candidato a presidente por La Libertad Avanza reveló que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo contactaron recientemente y adelantó que pactarán una reunión próximamente. "Nos han contactado”, dijo y se mostró abierto a la posibilidad de acordar un encuentro en el corto plazo. “Tenemos que armar la reunión”, ya que “no tenemos problemas con el Fondo”, dijo y no brindó mayores precisiones, aunque sostuvo que no sería un inconveniente ponerse de acuerdo con el organismo para llevar adelante un programa que se logre implementar.

En ese sentido, manifestó que “no es un problema, ¿por qué cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Bajar el déficit. ¿Y por qué fracasa siempre? Porque no se cumple”. Por lo que, precisó que “nosotros tenemos un programa fiscal mucho más agresivo que el del Fondo, nosotros estaríamos sobrecumplidos en la meta porque tenemos esa convicción”.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, que fue comparado con políticos de la talla de Donald Trump (Estados Unidos) y Jair Bolsonaro (Brasil), no expresó ninguna novedad más, pero a veces la memoria de los argentinos hace agua. Por eso, desde BigBang nos propusimos recabar los dichos más representativos de Milei, la memoria… salva.

Destruir la Ley de Aborto seguro, Legal y Gratuito

Los derechos adquiridos para las mujeres en Argentina es el bastión de mando de los gobiernos que luchan por la Justicia Social. Todo esto se terminaría, según el propio Milei, si llega a la presidencia. De hecho una de las leyes que aboliría con fuerza es la alcanzada por el colectivo de mujeres y disidencias en 2020 y es la Ley Nº 27.610 que “regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”.

En diálogo con Javier Fantino, el candidato de ultraderecha lo reafirmó:

Javier Fantino: “-¿Estás de acuerdo con la Ley de Aborto?”

Javier Milei: “-Estoy en contra porque va en contra del derecho a la vida”

JF: “-¿Pero revisarías la ley?”

JM: “-Por lo menos haría un plebiscito”

JF: “-¿Y si te da en contra?”

JM: “-Eliminaría la Ley. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Si los argentinos creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno. Me parece un tema delicado que hace a la cuestión moral”.

Exterminar el Ministerio de la Mujer

Una de las propuestas de Milei es eliminar 11 ministerios que actualmente funcionan en Argentina y "spoiler alert", uno de los que cerraría es el de Mujeres, Género y Diversidad. Lo dijo en una charla abierta en La Rural: “En mi gobierno no va a haber marxismo cultural y no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. Si de mí dependiera cerraría el Ministerio de la Mujer”.

No conforme con esto arremetió: “No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes. El Ministerio de la Mujer, posta, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la Ley”.

Ley de Educación Sexual Integral, marxismo, ecologismo y confusión

Solo Milei es capaz de enlazar los tres temas en una sola oración. Sobre la Educación Sexual Integral (Ley 26.150 creada en 2006) dijo: “Es parte de la agenda postmarxista, y es parte de esa agenda que tiene que ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familiar”.

Pero no quedó ahí y terminó vinculando al ecologismo con tintes conspiracionistas: “Está vinculada con otras cosas, que tiene que ver con la discusión del ecologismo”, manifestó que es un plan para “exterminar la población” y “eliminar los seres humanos”.

Destrozar la estatización de la donación de órganos

Sí, Javier MIlei quiere que la donación de órganos se derogue mientras se preguntaba por qué todo tenía que estar regulado por el Estado. Además añadió: "Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que si vos dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas. Es una decisión de cada uno. Por qué no puedo disponer sobre mi cuerpo".

Este diálogo fue durante una entrevista con el periodista Jorge Lanata en Radio Mitre. Allí también dijo: "¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”.

Desaparecer la Educación Pública

Un plan basado en la lógica de la meritocracia es lo que propone Javier Milei: “El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. Se toma el dinero que recauda el Estado para esto y se divide entre los niños en edad escolar y se le da un voucher a los padres, para que ellos escojan el colegio que desean para sus hijos”, dijo encendiendo un debate que duró semanas.

Recrudecer las políticas en seguridad

Represión y cárcel para quienes cometen delitos, control y apoyo político para las fuerzas de seguridad son las principales ideas de Milei para el control social: “Acá no debe haber medias tintas. La función de las fuerzas de seguridad, y del Estado incluso, es reprimir el delito para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos”, dijo Milei. Haciendo referencia a la Ley del Talión, el candidato de La Libertad Avanza expresó: “El que las hace las paga”.

Dinamitar el Banco Central

¿Lo recuerdan? Fue una de las primeras declaraciones que Milei puso en discusión además de insertar de a poco la idea de la dolarización de la Economía. El auto percibido “León” propone reducir un 15% el PBI del país reduciendo el Estado, bajando el gasto público y recortando el presupuesto en materia de educación y acceso a la salud. Pero la idea del Banco Central es sin dudas la más polémica para que “los argentinos puedan comerciar en la moneda que quieran”.

Recrudecer el acuerdo con el FMI

Para no perder la soberanía económica argentina, una apuesta sería lograr un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tras su triunfo en las PASO, Milei le contó a Antonio Laje en América TV: "Bueno, nos han contactado, digamos, tenemos que armar la reunión, y en ese contexto nosotros creemos que no tenemos problemas con el fondo, porque, ¿cuál es la clave de todos los programas del fondo? Bajar el déficit". Y terminó: "Nosotros tenemos un programa fiscal mucho más agresivo que el del Fondo, nosotros estaríamos sobrecumplidos en la meta porque tenemos esa convicción".