Jorge Macri aseguró que se identifica con Milei: "Coincidimos en muchas ideas"

La frase “los amigos del campeón”, existe y se hizo presente nada más ni nada menos que en la política argentina: con el triunfo de Javier Milei, Jorge Macri aprovechó para dejar en claro que tiene ideas similares a los del libertario. ¿Casualidad o causalidad? De cara a las elecciones generales en octubre, el candidato a Jefe de Gobierno porteño no quiere perder pisada y se la jugó al máximo para poder reclutar la mayor cantidad de votos.



Con los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que culminaron con La Libertad Avanza dando el batacazo obteniendo el 30% de los votos, quedó demostrado que al día de hoy, es el máximo candidato para ser el futuro presidente de la Nación, por lo cual desde Juntos por el Cambio, miraron con buenos ojos copiar sus ideales e instalarse como lo hizo él, para poder arrebatarle los votos en octubre.

La diferencia no fue extrema. Milei obtuvo el 30% y Juntos por el Cambio el 27% de los votos, por lo cual sostienen la idea de que en las elecciones generales podrían dar vuelta el porcentaje y que finalmente la persona que sustituya a Alberto Fernández sea Patricia Bullrich. Aun así, quien decidió pisar el acelerador y comenzar con la campaña fue Jorge Macri, que viene de ganarle la interna a Martín Lousteau y ni lento ni perezoso declaró que tanto La Libertad Avanza como el PRO, comparten ideales.



Si bien durante todo el año hubo un cruce de buena onda entre el precandidato de ultraderecha con Mauricio Macri y con Bullrich, nunca se nombraron el uno al otro como partidos políticos que comparten proyectos e ideas, más allá de mostrar una similitud con que ambos tienen como objetivo derrotar a Unión por la Patria.



Es por eso mismo que, el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, aprovechó la ola de victoria que mantiene Milei y declaró que Juntos por el Cambio tiene el objetivo de acá a las próximas elecciones generales, a realizarse el 22 de octubre, de demostrar las ideas que expresó la Libertad Avanza, pero a su manera, las cuales habían ocultado pensando que iban a ser mal vistas para la sociedad y les retarían votos.



Fue en diálogo con Radio Mitre que entrelazó a los dos partidos políticos y aseguró que los ideales del candidato a presidente, también son banderas que deberían ser propias del PRO. "Hay ideas en las que coincidimos con Milei y que tal vez dejamos de expresarlas claramente. El PRO vino a la política a transformar el Estado ineficiente, a poner en el centro de la escena al ciudadano, a festejar el éxito del privado. Muchas de esas ideas Milei las expresa hoy o las expresó más claramente y tienen que ser banderas nuestras", asentó.



¿Cuáles son aquellas ideas? El primo del ex presidente indicó que en la campaña que realizaron desde Juntos por el Cambio, no hicieron énfasis en diversas problemáticas que las consideran necesarias, simplemente porque lo quisieron guardar para ellos hasta que vieron que Milei sí las aprovechó, en eso, mencionó: "planteo de menos impuestos, un Estado que no ahogue y mayor libertad".



Aun así, dio los motivos por los cuales cree que no pudieron llevar a cabo esas ideas debido al “exceso de pelea interna”, dando a entender la grieta que se formó entre Larreta y Bullrich por ser los precandidatos a presidentes. En la misma línea, dejó en claro que tuvo que ver por el “liderazgo interno”, aunque ahora deberán empezar de nuevo.

“Hubo una decisión en nuestro espacio respecto del liderazgo interno. Ahora empieza un partido nuevo”, dijo y agregó de cara a las elecciones: “Milei arranca con una ventaja, en la pole, nosotros estamos en primera fila, tenemos que hacer el mejor esfuerzo", subrayó.