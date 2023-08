Jorge Macri se impuso en la interna con Lousteau: "Vivimos en una Argentina con muertos"

Los primeros datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires que refieren a lo que los ciudadanos votaron para Jefe de Gobierno porteño se dieron a conocer minutos antes de las 22 de este domingo y con el 89.78% de las mesas escrutadas. Los resultados dieron a Jorge Macri como el ganador con el 28,61%, superando por tan sólo dos puntos a Martín Lousteau.

Juntos por el Cambio consiguió un 55,69% de votos y la división atraviesa una delgada línea en el cual se computa voto a voto por la poca diferencia que hay entre Macri y Lousteau para ser el candidato del PRO de cara a las próximas elecciones generales a realizarse el domingo 22 de octubre.

La diferencia es mínima, pero por el momento, el primo de Mauricio se estaría imponiendo con el 28,61% sobre Lousteau, que abarca el 27,13%. De esa manera, por debajo de JxC se encuentra Unión Por la Patria con el 22,19%, bajo el nombre de Leandro Santoro. En tercer lugar, La Libertad Avanza con el precandidato Ramiro Marra mantiene un 13.13% y en cuarto lugar se ubica el Frente de Izquierda con 3,69% de los votos.

De ellos, Vanina Biasi obtuvo el 2,46% y Jorge Adaro cosecha apenas el 1,23%. La votación finalizó a las 19:30 horas en la Ciudad de Buenos Aires, debido a las fallas que estuvieron presentes en la Boleta Única Electrónica que aplicó Horacio Rodríguez Larreta. El mismo derivó de largas filas, demoras de una hora, máquinas con mal funcionamiento, quejas y un gran rechazo por parte de la sociedad a esta nueva implementación.

Los resultados están a la vista pasadas las tres horas de que haya finalizado la votación. A falta de que se realice el conteo en un poco más del 10% de las mesas, todo parece indicar que Juntos por el Cambio estaría ganando la Jefatura de Gobierno y con pocos votos de diferencia, el ex intendente de Vicente López competiría en la lista del PRO en octubre.

La palabra de Jorge Macri

Desde el búnker de Juntos por el Cambio, montado en Parque Norte, Jorge Macri le agradeció a aquellos que votaron por él y pidió un plauso para su rival. "Quiero agradecer y pedir un aplauso especial a Martin y a toda la lista. Juntos hemos logrado ampliar la base electoral de JxC en Buenos Aires. Es un solo paso, pero en sentido correcto para llegar a donde queremos llegar", remarcó.

Y siguió, entre lágrimas: "Gracias por permitirme ganar esta elección. Hoy tenemos de nuevo la oportunidad de conducir el camino de esta ciudad. Agradecer a cada hogar, a cada familia. Un agradecimiento muy especial a mi familia, a mis hijos Antonio, Martina y Giorgio. Gracias viejo porque hoy era tu cumpleaños. Quiero agradecerles especialmente a Mauricio, a Patricia a Horacio, a Lilita, a García Moritán (el marido de Pampita)".

Durante su discurso, Jorge se mostró "orgulloso" de poder seguir con la "tradición" de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que debe esperar por el resultado de las generales. "Tenemos que ser muy conscientes del momento que estamos por vivir. Hay poco o nada para festejar ahí afuera. Tenemos que comprender que no hemos ganado nada, además tenemos que comprender el contexto en el que nos toca vivir. Vivimos en una Argentina con muertos que nos golpean todos los días, nos cachetea una realidad brutal con índice de pobreza tremendos. Han sido semanas muy tristes, es imposible que alguien se sienta completo en esta Argentina que duele", detalló.

Y sentenció: "Una semana que resume en sí misma cómo estamos viviendo en Argentina. Un gobierno que nos mete miedo. No queremos vivir más en lo precario. La Ciudad tiene que ser un faro para la Argentina que queremos. Veo acá mucha gente joven que seguro no sabe cómo era la ciudad antes del PRO, pero nosotros si nos acordamos. Nos queda la vara muy alta: un Mauricio que transformó la Ciudad para que nunca más se quede atrás. A esa transformación le siguió un gran trabajo de Horacio que nos permite dar un salto e ir más allá. También esto nos plantea un punto de partida distinto. La ciudad de Buenos Aires no tiene litio, no tiene cobre no tiene vaca muerta... pero tiene una gente maravillosa. Hombres y mujeres que se superan y que resisten. Todavía no logramos nada, vamos casa por casa porque tenemos que ganar en octubre".