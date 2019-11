Jorge Rial le contestó a Nicolás Wiñazki: "Investigación no es juntarte con agentes de inteligencia"

El domingo a la noche se emitió la primera edición de "Es con Dady", el nuevo contenido del portal de noticias El Destape. En esa sección, el humorista Dady Brieva entrevistó a Jorge Rial, quien se animó a revelar que Nicolás Wiñazki lo llamó a principios de 2016 para decirle que iban a avanzar en una operación en su contra pese a no tener información. Luego de que se hiciera pública esta situación, el periodista de TN hizo el lunes su descargo en su programa, por lo que esta tarde el propio Rial decidió contestarle: "Investigación no es juntarte con agentes de inteligencia".

Según indicó el conductor en diálogo con Brieva, el periodista lo acusó de haberse asociado con Lázaro Báez para crear este portal de noticias. "Me tiraron por la cabeza que mi socio en BigBang era Lázaro Báez. Lo dijo el gordo Wiñazki. Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual", recordó. "Le pregunté: '¿Pero buscaste alguna prueba?' y me dijo que ninguna. Que todos los papeles estaban bien pero que iba a seguir adelante", dijo Rial.

Luego de esta confesión, Wiñazki decidió responderle al conductor, y en su programa de TN, se mostró indignado porque su colega lo acusó de operar contra él. "Sorprendente lo que dice Rial. Nos está acusando de mentir y de operar y de un modo bastante asombroso. Es cierto que lo llamé. Y él lo confirmó. Yo nunca le dije 'no hay nada, le damos para adelante igual'. Dady se ríe y me doy cuenta de que no entiende nada de periodismo. Pero creer que voy a llamar a Rial para decirle 'voy a hacer una nota sin información...", dijo en la noche de ayer el periodista.

En medio del revuelo que se generó por el cruce de ambos, y tras un descargo de Jorge Rial en su Twitter, este tarde el conductor se tomó unos minutos en su programa Intrusos para brindar detalles de su enfrentamiento con Wiñazki, y al comienzo de la charla, aseguró que a pesar de las mentiras que dijo su colega, igualmente lo aprecia.

"En marzo de 2016, sale una nota donde se hablaba de una supuesta relación societaria con Lazaro Báez por mi portal de noticias. Nico me dijo que iba a salir esa nota, le dije si había revisado todo, me dijo que no tenía ninguna prueba, y que los papeles decía que el portal era mío y de Miguel Pires que era mi socio y ya no lo es hace tres años. El 30 de marzo aparece en Twitter la nota y Wiñazki aclara que Báez no era mi socio", indicó el conductor.

La 💣BOMBA POLÍTICA 💣 que tiró @rialjorge en "Es con Dady" sobre la operación de Nicolás Wiñazki para vincularlo a Lázaro Báez. #RialConDady 🔥🔥🔥



Acá 👉 https://t.co/P6B97XCCeX pic.twitter.com/zTMtroCxaR — El Destape (@eldestapeweb) November 4, 2019

En su explicación, Rial sostuvo que por aquel entonces, se buscaba corrupción en todos lados, y que la acusación en su contra lo sorprendió muchísimo, sobre todo porque no era cierta. "Esta mentira me hizo un daño muy grande, Pires dio un paso al costado, y le compré todo bancariamente, y hubo que despedir gente por esta situación, o sea que no les importó ni sus colegas, a quienes les pagué la indemnización hasta el último peso", sumó.

En su descargo, también le habló directamente al periodista, y le recordó que su jefe, Jorge Lanata, fue socio del empresario Antonio Mata, ex presidente de Aerolíneas Argentinas. "Lanata tuvo de socio a alguien que vació Aerolíneas Argentinas. Con esa plata él y Mata hicieron un diario que encima después lo no le pagaron a nadie la indemnización", acusó.

Sobre la información que dijo Wiñazki acerca de una supuesta reunión entre Pires, Báez y Rial en una confitería de Palermo, el conductor dijo que muchas veces va a Selquet, porque está muy cerca de su casa, y porque es un lugar donde todo el mundo de reúne. "En su momento a mi me amenazaban los servicios de inteligencia. Nico, investigación no es juntarte con agentes de inteligencia y redactar lo que te dicen", cuestionó.

"Yo sé que estás nervioso, pero somos parte de un rompecabezas que no creamos ni vos ni yo. Ahora el grupo (Clarín) se está reperfilando. Te van a dejar de lado, y cuando lo hagan, estate seguro que voy a ser el primero en creerte. Nico no te enojes tanto, no vas a cambiar el mundo haciendo periodismo de investigación. Todos tenemos que revisar qué hicimos todos estos años", cerró Rial.