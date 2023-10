José Luis Espert en BBN: “Javier Milei vende una fantasía porque no existe la dolarización sin dólares”

En diálogo con BigBang, José Luis Espert, referente de Juntos por el Cambio, apuntó contra las principales propuestas de Sergio Massa y Javier Milei y explicó por qué decidió llevar el caso del “yategate” a la Justicia. Enseguida, a horas del segundo debate presidencial, analizó sobre el primero: “Fue un debate donde hubo una ganadora nítida que para mí fue Patricia Bullrich. Fue la única que hizo propuestas concretas sobre lo que hay que hacer en Argentina. Después hubo dos fantasías, dos vende humo”.

-¿A quiénes se refiere?

-Sergio Massa nos hace creer que el camino en el que estamos es maravilloso cuando en Argentina, durante los 16 años de kirchnerismo, nos han terminado de sepultar en un lugar muy peligroso que no sabemos si va a haber retorno. Va a ser difícil. Pobreza, miseria, indigencia, marginalidad, drogas, inseguridad y empresas que se fueron y que se van a seguir yendo. El capital humano con los jóvenes más formados que también se van. No va a ser fácil salir de ese lugar donde nos dejó el kirchnerismo. Por un lado, insisto, Massa vendiéndonos humo cuando ha generado 1.800.000 más de pobres desde que asumió como ministro de Economía. Así el kirchnerismo va a terminar estos cuatro años con un número cercano a 2.000.000 más de pobres de los que había dejado el gobierno anterior. Es una fantasía pretender que el kirchnerismo puede hacer algo bueno para la sociedad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-¿Y en cuanto a Milei?

-Y por el otro lado, está Javier Milei, que vende una fantasía que no existe. Así como no existe un país próspero de la mano del kirchnerismo y de Massa, Milei está en el otro extremo. No existe en el mundo lo que propone. No es terrícola. No existe la dolarización sin dólares, no existe la obra pública cero, no existe el comercio de órganos abierto que él propone. Tampoco existe que las empresas que contaminan los ríos no reciban alguna penalidad.

-¿Considera que son inaplicables las medidas que propone Javier Milei?

-Él sabe perfectamente que no existe en el mundo lo que plantea. No entiendo por qué hemos estado discutiendo tanto las propuestas de Milei cuando no solo son inaplicables, sino que no existen directamente. Si hay cosas que no existen en ningún país, evidentemente no son para este mundo. En ningún país, de los 193 que hay en el mundo, la obra pública es cero.

-¿Ve a Patricia Bullrich en segunda vuelta?

-Sí, lo veo como el escenario más probable.

-¿Está de acuerdo con la creación de la moneda virtual que propuso Sergio Massa?

-Todo en el mundo de Massa es una fantasía. Como el mundo de Javier Milei. Son todos fantasiosos. No existe. ¿Vamos a combatir la inflación de manera virtual? ¿Por qué no se ocupa de bajar la inflación?

-¿Qué opina del escándalo de Martín Insaurralde en Marbella?

-Yo soy diputado nacional y me tomé muy a pecho mi tarea. Soy un representante del pueblo de la Nación, elegido por la provincia de Buenos Aires simplemente por una cuestión que es donde resido y donde nací. Pero soy representante y defensor de todo el pueblo y tengo que comportarme como tal. La verdad que estoy harto que la política realmente se cargue a la población argentina. Estamos viviendo miseria, tenemos una inflación solo superada por la hiper en los últimos 30 años, rescisión, un dólar volando, empresas que se van del país y los chicos más calificados también. Intervenciones en la Justicia, han tratado de romper la división de poderes y se han afanado un PBI. ¿También nos tienen que humillar con esta ostentación de plata como la que ha hecho Martín Insaurralde? No puede justificar ni el 10% de lo que muestra.

-¿Por qué decidió denunciarlo ante la Justicia?

Inicié la demanda como un acto de justicia y de redimir a toda una población a la cual el fisco y el Estado nos trata como esclavos con la cantidad de impuestos que nos ponen. Nos roban en la propia cara. Acá le han robado muchísimo dinero a la gente, entonces los estoy denunciando a los dos. A Martín Insaurralde y a Sofía Clerici. Porque ninguno de los dos puede justificar sus declaraciones juradas. Ahí hay enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero, así que esas son mis primeras dos denuncias.

-¿Sofía Clerici también puede estar implica en algún delito?

-Si los regalos que recibió la señorita Clerici entraron al país sin ser declarados en la Aduana, por el tamaño y el monto que estamos hablando, a lo mejor nos encontramos con el delito de contrabando agravado porque existió la participación de un funcionario público en ejercicio. Ahí agregamos otras dos figuras. También puede haber evasión de impuestos en el caso de Sofía Clerici porque por más lícita que sea su actividad no está declarando todos los ingresos que realmente tiene. Y finalmente hago una observación ante el juez para que mire que está pasando en la AFIP, en la UIF y en la Aduana porque acá a cualquier argentino para comprar un Fiat 600 o un departamentito de 60 metros cuadrados les piden la procedencia de los fondos. La gente no puede comprar más de 200 dólares por mes, los laboratorios tienen dificultad para importar drogas necesarias para producir medicamentos y sin embargo esta chica alegremente gastaba lo que gastaba sin poder justificar mínimamente sus ingresos. Lo mismo Insaurralde.

-¿Este hecho puede cambiar el rumbo de las elecciones?

-Ojalá que sí. Ojalá que la gente se de cuenta de la manera más categórica, más cruel, lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo es esto. Por un lado te esclaviza a impuestos, te saca todo lo obtenido a través del sistema impositivo y después te roba. Así que ojalá se den cuenta de que el kirchnerismo no es nada de lo que proclama sino el motivo de por el cual la gente sufre inflación, miseria y marginalidad.