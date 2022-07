Juez negó una persecución judicial: "Ojalá CFK sea candidata así la cagamos a votos"

Hace dos días, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó con todo a los miembros de la Corte Suprema y al Poder Judicial en general. A través de dos videos publicados en sus redes sociales, la ex presidenta aseguró que el máximo tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti "muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos".

Y explicó sobre el plan sistemático que se llevó a cabo en la Justicia Argentina apenas asumió Macri, y que aún se lleva adelante en el país: “La misma consideraba que los funcionarios del gobierno peronista finalizado el 10 de diciembre de 2015 conservaban un 'poder residual' y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no ‘obstruir’ las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el Gobierno de Mauricio Macri”.

Al análisis de Cristina se sumó el del ex miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, que aseguró: "Cristina sintetiza algo que venimos diciendo y observando hace bastante tiempo. El lawfare está funcionando a dos velocidades sincronizadas. Ahora, se sobresee y protege a (Mauricio) Macri, y a su vez se intenta proscribir a la vicepresidenta para las elecciones del año que viene”.

Y agregó: “Sectores judiciales quieren obtener una condena rápida contra ella, con todo un escándalo mediático. Y luego obtener una condena firme para que la justicia electoral diga que no puede presentarse a ningún cargo. Es necesario una reforma del Poder Judicial en el marco de la Constitución vigenete y también es preciso ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Los jueces actuales tienen un parcialidad clara y por eso, es preciso tener un proyecto para hacer las modificaciones y que sean más justos”.

También afirmó sobre la actualidad del Poder Judicial: "Esta catástrofe que se produce en el Poder Judicial es el resultado de defectos institucionales que hay que corregir de alguna manera. Hay que tener un proyecto en ese sentido. Hay que tener claro que el lawfare se encuentra empoderado y, por ese motivo, los sectores del Poder Judicial que los impulsan se sienten impunes y quieren seguir adelante”.



Hoy, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, cruzó a Zaffaroni por sus dichos y lanzó: “Quién va a proscribir a Cristina? Ojalá que sea candidata así la cagamos a votos”. Y agregó durante una entrevista en Rivadavia: "Si Cristina volvía a ser parte del poder iba a ser con la intención de resolver sus cuestiones judiciales. Creo que ha sido muy coherente porque jamás la vi empatizar con otras cuestiones".

En ese sentido, Juez lanzó sobre las causas contra Fernández de Kirchner: "Ella sabe que más que esto no puede avanzar. Las causas son complejas señora: usted no se puede enriquecer de un día para el otro". Y lanzó sobre la supuesta estrategia de la Corte en dupla con Juntos por el Cambio para proscribirla para las las elecciones de 2023: "¿Quien va a proscribir a Cristina?", lanzó. "A mí me encantaría que sea candidata así la cagamos a votos de una vez por todas y termine de una vez con este populismo berreta que cree que la gente en masa la aclama. Eso es mentira".

En tanto, aunque no ejerce y se dedica a la política desde hace décadas, el cordobés hizo un análisis de las causas contra la ex presidenta: "Con más de 35 años que tengo de abogado penalista, no he visto en mi vida que se logre sobreseimiento en plena etapa de juicio oral y público como consiguió Cristina en tres causas. Logró pronunciamientos judiciales en tiempo récord".

Y finalizó: “La oposición va a sostener la poca institucionalización que queda. Es una oposición racional, constituyente, republicana y no nos van a obligar a nosotros a discutir estupideces. Si nosotros no tendríamos 35 senadores Cristina ya se habría llevado la Justicia por delante. El reloj le corre en su contra, Alberto Fernández a esta altura ya le había prometido que sus causas judiciales ya estarían resueltas y no es así".