Juicio a la Corte: el artículo del que se agarró Bullrich, que ahora desarticula la “inconstitucionalidad” que plantea JXC

Este jueves el Frente de Todos abrió el expediente contra la Corte Superma luego de que iniciara el Juicio Político de la Cámara de Diputados contra los integrantes de la misma. La votación fue ajustada y quedó con los resultados de 16 a 15. El próximo paso será la presentación de pruebas y testimonios contra Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Por su parte, Juntos por el Cambio ya presentó una propuesta de "inadmisibilidad" al juicio político.

En las últimas horas el Jefe del bloque de diputados del Frente de Todos Germán Martínez brindó una entrevista a C5N en la cual explicó porque la denuncia que ellos efectúan es constitucional y desarrolló el pedido de la oposición: “No me sorprendió, yo hable con ellos durante la semana y ya el pasado jueves había quedado claro que ellos iban a pedir la inadmisibilidad de los dos expedientes que habían presentado los cuales son contra Lorenzetti, pero por los causales que ellos querían plantear”.

Con respecto a la posición de los diputados de JxC, principalmente frente a los dichos de Mario Negri, quien sostiene que este es un proceso “anticonstitucional”, Martínez disparó: “Yo nunca me entusiasmé con la idea de que ellos nos acompañen a nosotros en este pedido de juicio político. De hecho ayer a la tarde presentaron un informe pidiendo que se abra un sumario de investigación sobre Lorenzetti. Y hoy esos mismos diputados, López y Oliveto, presentan y suman a Juntos Por el Cambio a otro informe que recomienda que a los 14 expedientes se los declare inadmisibles y directamente se produzca un rechazo de los mismos. No me sorprendió pero sí me parece que es importante tener en cuenta que nuestro informe y nuestra resolución incluye los expedientes de la coalición cívica y todos los hechos denunciados por Oliveto y López”.

La grieta continúa cada vez más marcada, y lejos de calmar las aguas, Martínez recordó cuando en 2014 Patricia Bullrich intentó denunciar a Amado Boudou por una causa similar a la actual: “Nosotros estamos ejerciendo lo que dice el artículo número 53 de la constitución nacional, que hoy yo se lo leí a los diputados de JXC ya que en el 2014, cuando quisieron destituir a Amado Boudou, justamente patricia Bullrich quien hoy es candidata por ese partido, reivindicaba el rol del congreso a la hora de analizar la situación del control cruzado que están dentro del poder judicial. Nosotros estamos planteando una situación de mal desempeño, y de posible delito en sus funciones”.

Por otra parte, el político reveló que si bien la oposición insiste con la falta de pruebas y resoluciones, desde el oficialismo utilizaron todos los expedientes y las mismas resoluciones que ellos : “Había 60 hechos que constituían la denuncia. Citamos a los autores de cada uno de los proyectos, como dice el artículo 105 del reglamento de la cámara de diputados. Vinieron los autores del proyecto, ratificaron las denuncias, y sobre esas denuncias ratificadas nosotros avanzamos hoy en lo que dice el artículo 9 de la comisión del juicio político que es el informe de admisibilidad. Es decir, están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para que nosotros podamos abrir el sumario, empezar la investigación”.

Por último, y con el fin de recordar como está actualmente la causa, Martínez concluyó: “Hoy se abrió el sumario y se empieza la investigación. El próximo día jueves nos vamos a volver a juntar acá y vamos a ponerle dia y fechas a lo que se llama constituir la prueba, podemos agregar testimoniales y pruebas necesarias para avanzar en este proceso que quedó claro que estamos apuntando a la configuración de las condiciones y causales del mal desempeño de las funciones de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia,y además en la posible comisión de delito de ejercicio de esas funciones. Es una acusación amplia y muy bien fundada con 77 páginas en nuestro informe y nosotros lo pusimos a consideración de la comisión y salió aprobada”.