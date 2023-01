Juicio a la Corte: la interna en el FdT, la agenda de extraordinarias y la resistencia de JxC

“No sé si tenemos los votos o no, lo importante es dar la pelea, dar el debate, instalar el tema”, le dijo Alberto Fernández a un interlocutor esta semana. El diálogo estaba referido a la iniciativa enviada al Congreso para realizar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Por otro lado, según pudo conocer BigBang, el Presidente fue muy crítico con todo el sistema judicial como lo hizo unas horas después en el video que circuló a través de sus redes sociales, donde mostró las imágenes de cada uno de los magistrados. Aunque mantiene la diferencia entre jueces que son buenos y probos y otros que realmente dan vergüenza ajena. Una situación que la calificó según la misma fuente de “aberrante en algunos casos”.

Finalmente, se conoció el jueves que las sesiones extraordinarias comenzarán el próximo 23 de enero y se extenderán hasta el 28 de febrero. El Poder Ejecutivo en estas instancias es quien tiene la potestad de definir el temario a incluir en este período especial previo al inicio de las sesiones ordinarias, que arrancan el 1º de marzo en la Asamblea Legislativa con el discurso del Primer Mandatario. En el centro de la escena está situada la batalla por la Justicia, aunque también existen propuestas para el sector económico, energético, científico y de salud entre otros.

En un cambio de política o de estrategia, el Presidente decidió afrontar una pelea en la cual el resultado posiblemente sea la imposibilidad de llevarlo adelante. Esta fue una de las cuestiones que más le criticaron a lo largo de los 37 meses de gobierno que se cumplieron el pasado 10 de enero desde el kirchnerismo. La gestión padeció según sectores cercanos a la Vicepresidenta del "impulso y el coraje necesario" para realizar las medidas que habían formado parte de la plataforma electoral. “Hay que dar batallas aunque no se ganen” es una de las frases de cabecera de la militancia propia, que cuestionaron por ejemplo el abandono de la pelea por Vicentín. Y aunque hoy estiman que es un poco tarde para ello acompañarán la iniciativa.

“En el frente interno no va a modificar las cosas tal como están” comentan cerca de Cristina Fernández de Kirchner acerca de un posible acercamiento entre el presidente y la vice. Este entornista cree que “ella está de acuerdo”, aunque no lo habló personalmente. Asimismo, cuestiona la extensa demora y la complicidad de los sectores del Gobierno que tenían que impulsar esto. Pero se alegra por la llegada de los chats de Lago Escondido, que no dejaron lugar a dudas de que constituyen una banda. “Todos estamos de acuerdo, con matices, pero no hay diferencias alrededor del tema judicial”, cerró nuestra fuente.

A pesar que algunos representantes parlamentarios del Frente de Todos se vieron sorprendidos por lo extensión y algunos de los puntos a tratar durante las sesiones extraordinarias, desde Balcarce 50 hicieron saber a este portal que “todo el temario había sido acordado con los legisladores”.

Al pedido de juicio político se le suman la modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes y la sanción de una nueva Ley del Consejo de la Magistratura. Desde el entorno del mandatario indicaron que “si no tratan la Ley del Consejo van a estar incumpliendo con la sentencia de la corte. Eso solo ya es ponerle presión al Congreso”, cuando fueron consultados por las expectativas de que alguna de las iniciativas pueda avanzar.

El nombramiento del Procurador de la Nación adiciona una nueva disputa, en este caso en el Senado. Este cargo está en poder del Fiscal Eduardo Casal en forma “interina” desde que fue desplazada la extitular Alejandra Gils Carbó en 2016. El reemplazo para ese sitio es el del juez Daniel Rafecas. En la Cámara Alta la cantidad de votos para su aprobación es de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión que se trate. La historia relata que en algún momento hubo una desavenencia entre el candidato pues desde la Presidencia del bloque quisieron reducir la duración del cargo a 5 años. Ante la oposición del involucrado, el cortocircuito habría provocado el retiro del pliego por parte del Frente de Todos. Sin embargo, voces de ese sector señalaron a este medio que eso no aconteció, sino que no existían las manos necesarias de Juntos por el Cambio para su aprobación.

Sin diálogo ni consenso

Hoy pareciera que la esperanza en el método del diálogo y el consenso ha caído en saco roto. Finalmente, el tándem compuesto entre la Corte Suprema de Justicia, la oposición y algún medio de comunicación están asfixiando al Gobierno nacional que no encuentra caminos para llevar adelante una política, que según afirman desde ese rincón, pueda avanzar con soluciones de fondo para las necesidades sociales y económicas.

En el documento presentado como base para el juicio por el Presidente y los doce gobernadores se esgrimieron dos cuestiones que son el sustento de la acusación. Por un lado, la reposición de la Ley que regía el Consejo de la Magistratura hace 16 años, intervenir en el proceso de selección de los diputados y senadores que participan de la misma. Y en segundo lugar el fallo que establece modificar el porcentaje de coparticipación en favor de la Ciudad Autónoma de Buens Aires.

A estos temas los diputados le adicionaron causales como el fallo Muiña, que determinaba el acortamiento de las causas a los hallados culpables en delitos de de lesa humanidad en la dictadura militar. Intentaban aplicar el 2x1, hacer valer cada día de encierro por dos. La administración de la Obra Social del Poder Judicial es otro de los ítems que figura en la presentación de más de 400 páginas que conforman el escrito.

Fernández ha dicho en numerosos de sus últimos discursos que hará todo lo que esté a su alcance para que “un compañero o compañera continúe al frente del gobierno en el año 2024”. Y en el inicio de este año electoral avanza con una hoja de ruta que contiene prioridades en diferentes sectores. La economía tiene como principal protagonista a Sergio Massa, que pareciera caminar por una senda separada del resto. Su accionar estará fuertemente condicionado por un Parlamento en el cual las Leyes que pretende para su faena no encontrarían el eco para ser tratadas. A pesar de ello, los legisladores de su espacio han dicho presente y consolidaron los 16 que necesitan para tener la mayoría dentro de la comisión.

Mientras tanto desde Juntos por el Cambio plantean que no darán quorum en la Cámara de Diputados mientras se sostenga esa iniciativa contra los supremos. El diputado del Frente de Todos Hugo Yasky señaló que son "piqueteros legislativos" y agregó que “cuando se obstruye el tránsito en las calles ponen el grito en el cielo. Acá están obstruyendo la actividad del Congreso. Es un chantaje, una extorsión” concluyó.

La imposibilidad de avanzar en otra agenda que no sea la limitada por los intereses de esos contendientes que bloquean cualquier intento de modificación de las reglas. Inclusive los mismos procedimientos que furon solicitads por una parte de Juntos por el Cambio hoy son dejados en lado en la defensa corporativa de lo que estos entienden como justicia. La Coalición Cívica había hecho un pedido de juicio político para Ricardo Lorenzzetti por causales muy similares a las que hoy casa Rosada hace lo mismo.

Los jueces, fiscales, funcionarios nacionales o de la ciudad, empresarios o cualquier persona que sea citados para ser interrogados por la comisión de juicio político pondrán durante ese lapso el tema en los medios de comunicación. En caso de no presentarse podrán ser forzados a ello a través de la fuerza pública. Nombres que se encuentran en esa lista: Marcelo D´Alessandro, Silvio Robles, Julián Ercolini, Juan Bautista Mahiques, Pablo Cayssiais algunos de los involucrados en los chast de Lago Escondido y todos los que puedan agregar mientras se sustancie la investigación. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzzetti y Juan Carlos Maqueda estrán también invitados a defenderse pero pueden optar por no presentarse ya que ningún acusado está obligado a declarar en su contra.

“Decían que no teníamos pruebas palpables como fueron los bolsos de López. Los chats que se vieron en los canales, diarios y portales ya son prueba suficiente de ello, los vieron todos” indicó un senador del oficialismo.

El 24 de marzo cuando se festejen los primeros 40 años de Democracia y estemos en la calle movilizados, el repudio a los supremos alcanzará su punto máximo agregan, “recordará la del 2x1”. Y cierran diciendo si les dará el cuero lo suficiente a algunos diputados radicales para votar en contra de la destitución de Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzzetti y Maqueda.