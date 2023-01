Juicio a la Corte: tras los cruces con la oposición, el oficialismo defendió el debate

Desde el Frente de Todos (FdT) saben que el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no debe perder el impulso que logró al comienzo, cuando explotó el escándalo por los mensajes entre el ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, el vocero del actual titular de la Corte, Horacio Rosatti.

Es por eso que el presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, Germán Martínez, celebró que el jueves se inaugurara la discusión en la comisión de Juicio Político, aun con todos los cruces escandalosos que pudieron empañar el debate, entre diputados oficialistas y opositores.

"El primer balance para nuestro bloque fue absolutamente positivo desde el punto de vista de los objetivos. Obtuvimos el quorum reglamentario, abrimos la comisión y (la diputada Carolina) Gaillard hizo lectura de los encabezados de los 14 expedientes y de las 60 acusaciones que constituyen el piso de las denuncias que estamos impulsando", declaró Martínez ante El Delta.

También, a partir de los cruces que se hicieron públicos, aseguró que sus representados "no recurrieron a ninguna chicana" durante las dos horas de debate y que quedaron "muy bien parados en sus posiciones".

Para Martínez el Juicio Político va a prosperar, porque a medida que avancen en la discusión "el consenso alrededor de la necesidad de juzgar por mal desempeño a los integrantes de la Corte va a ir creciendo". Y además aseguró que ese espacio se pudo comprobar en "la grieta" que se abrió hacia dentro del bloque de Juntos por el Cambio (JxC), a partir del dictamen favorable en la comisión de Recursos Naturales sobre el proyecto para crear el Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco.

"No te digo que se haya roto el bloque de JxC, pero sí se abrió una grieta. No teníamos quorum propio, pero lo conseguimos porque participaron diputados del Interbloque Federal y pudimos dictaminar el tema que están en condiciones de ser tratado en el recinto", expresó Martínez ante Futurock.

Los cruces

La jornada del jueves tuvo dos grandes enfrentamientos. El más subido de tono fue el que tuvieron el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y el diputado peronista Juan Manuel Pedrini, luego de que este le gritara "callate, atorrante, yo fui víctima del espionaje de tu gobierno y me hablás vos de autocracia", luego de que el del PRO dijera que "tiene que ver con la matriz de pensamiento del kirchnerismo y la vocación autoritaria que llevan en su ADN, en su genética", sobre sus rivales.

El tono de la pelea subió cuando Pedrini gritó "no vuelva a faltarle el respeto a mi movimiento, carajo", momentos antes de retirarse, casi a pedido de Finocchiaro, quien aseguró que no podía continuar si un energúmeno lo cuestionaba.

Finocchiaro había comenzado su exposición enfocándose el oficialismo. "Es el kirchnerismo el que debería estar siendo sometido a juicio político. Ustedes, el kirchnerismo, van a pagar muy caro esta ofensa", amenazó el bonaerense. "Lo van a pagar este año en las urnas pero mucho más caro lo van a pagar en la historia que con desprecio no les va a conceder ni siquiera el don del olvido", expresó.

La otra pelea no fue tan violenta, pero sí categóricamente más contundente, ya que concluyó con la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley le negó una interrupción a su exposición al radical de Córdoba Mario Negri. "Hablo cómo yo quiero, diputado Negri. Déjeme terminar la idea y digo lo que quiero", indicó antes de señalar que quería "terminar con el uso de la palabra sin interrupción por favor".

Aunque lo peor vino después, cuando volvió a negarle la palabra. "No, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo", afirmó.

El respaldo de Casaretto

A su vez, el diputado oficialista Marcelo Casaretto, también se sumó a la cruzada contra la Corte. "Cuando uno habla de expresión republicana habla de independencia de poder y en ningún lugar se dice que el Poder Judicial está por encima del resto", denunció ante la radio La 990. "Tenemos que poner un límite al avance del Poder Judicial por sobre el Ejecutivo y el Legislativo y el único remedio es el juicio político", confirmó el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

"Son 14 juicios políticos, y el jueves siguiente, se trataría la admisibilidad de la denuncia para los cuales se necesitan tener seis votos de 31 integrantes de la comisión. El FdT estaría en condiciones de aprobarlo, a partir de ahí vendría toda la etapa probatoria", precisó Casaretto. "La comisión va a hacer un dictamen para poner a consideración del recinto, y se requieren dos tercios del pleno de la Cámara para poder aprobar la acusación, luego pasaría al senado que se requiere dos tercios para concretar la destitución de los magistrados", adelantó.

Al mismo tiempo, el bonaerense criticó a JxC que se encapricha en no tratar ninguna ley hasta que que caiga el pedido oficialista. "La oposición dice que no tratará ningún tema hasta que no se resuelva lo del juicio político, entonces están pendientes un plan de pago previsional para que se puedan jubilar 800 mil argentinos. Sabemos que va a durar meses o años, vamos a tener que seguir trabajando", cerró.