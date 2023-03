Juicio político a la Corte por el fallo del 2x1: por qué no se presentaron a declarar los acusados

En el marco del juicio político a la corte por el fallo del 2x1, el exministro de Justicia de Juntos por el Cambio, Germán Garavano, el senador José Torello, el ex jefe de asesores de Presidencia, y el ex asesor judicial de Mauricio Macri, quién está prófugo, Fabián Rodríguez Simón, fueron citados a declarar el próximo martes, sin embargo informaron que no se presentarán por acuerdos laborales previamente pactados.

La citación que se hizo en la Cámara de Diputados indicó que los ex funcionarios deberían presentarse para exponer y declarar respecto al fallo del 2x1 que se implementó en el 2017 y que favoreció a los genocidas condenados por delitos de Lesa Humanidad. El mismo fue aprobado por la Corte Suprema.

Con respecto a Garavano, el político informó que no iba a poder estar presente ya que debía concretar una actividad laboral en otra provincia. Esto lo hizo mediante un escrito, en el cual explicó “que estará participando de una actividad laboral en Córdoba, adjuntó copia de los pasajes y quedó a 'disposición de la Comisión', según surge de la misma nota".

Por su parte, Torello también presentó un escrito, con la diferencia de que su ausencia se debe a su disconformidad con dicho juicio, ya que al ser Senador de la Nación, considera que no debe ser interrogado. “La Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular", informó.

A diferencia de los anteriores, el caso de Rodríguez Simón es más complicado ya que no podía estar en Argentina debido a que no se había resuelto su pedido de refugio político en Uruguay, por ende Interpol no podía requerir los pasos de su presentación. Sin embargo, hace apenas unos minutos, la Corte de Urugay rechazó su pedido para ser un refugiado político.

Por otra parte, en el marco del proceso que analiza la conducta del presidente de la corte Horacio Rosatti, y los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la comisión que preside Gillard convocó a declarar a Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía de Rosenkrantz, Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctima e hija de una víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, respectivamente.

Además, se pidió la citación del abogado y ex secretario de Justicia Santiago Otamendi, los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri. Por último declararán Luis Muiña, beneficiado por el fallo del 2x1, Zulema Chester, hija de desaparecidos y el abogado Marcelo Mazzeo, quien también fue citado en la última reunión de dicha comisión, pero no estuvo presente.