Juicio político y conflicto de intereses: la trama oculta de la disputa en el Consejo de la Magistratura

La división política de las instituciones de la Argentina entre dos bandos no es una historia reciente, ya que lleva muchos años dentro de las disputas entre las distintas fuerzas del juego democrático y la división de cargos, puestos de trabajo y lugares de poder.

Aunque esta pelea de décadas sumará un nuevo capítulo hoy, cuando un grupo de senadores nacionales del Frente de Todos (FdT) presente el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, por haber violado la división de poderes con su fallo que revocó la designación del legislador oficialista Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura, y dejó el camino allanado para que lo reemplace el cordobés Luis Juez, representante del PRO.

Cuatro integrantes de la Corte Suprema.

La resolución de la Corte estuvo firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quienes allí consideraron que "no se trata de una intromisión del Poder Judicial sobre las facultades del legislativo para designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura", y que “se habían afectado los derechos de los senadores Juez” y Humberto Schiavoni.

Esto fue rechazado por las fuerzas oficialistas, quienes acusaron de que existe un conflicto de intereses en la decisión que terminó dejando a Juez en el cargo, ya que uno de los tres votos que necesitó para llegar a su nuevo cargo fue aportado por el mismísimo Rosatti, en sus funciones como presidente de la Magistratura.

Juliana Di Tullio, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.

Este entredicho entre funcionarios, legisladores y magistrados motivó que tanto la senadora oficialista Juliana Di Tullio, como sus pares, Mariano Recalde y Lucía Corpacci, presenten un pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte firmantes de la resolución, en una conferencia de prensa desde el Congreso Nacional.

Por otro lado, la disputa del FdT con Rosatti viene del rol que cumple en la causa en la que la Ciudad de Buenos Aires demandó a la Nación por la quita de un porcentual de la coparticipación decidido en 2020, y por el cual la Corte Suprema falló a favor de que se mantenga en el cargo al magistrado.

El senador del FdT Martín Doñate.

El origen de esta sospecha viene del 15 de agosto, por el evento que compartieron Silvio Robles, la mano derecha de Rossatti, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, quienes llegaron juntos al hotel porteño donde se hizo el agasajo, y luego compartieron la velada junto a otros y otras invitadas.

"Quien formula tales alegaciones sólo infiere una eventual parcialidad fundada en una supuesta situación fáctica vinculada con uno de sus colaboradores y sobre la base de noticias periodísticas", reconocieron en el fallo. “Las recusaciones manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano, y tal carácter revisten las que, como la falta de imparcialidad invocada en el caso, carecen de todo sustento”, agregaron.

Antes de la conferencia de senadores del FdT, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, comunicó que el Gobierno "no está de acuerdo con el fallo", en una clara y simple manifestación sobre la oposición a la interferencia del Poder Judicial sobre las cámaras legislativas.

Di Tullio intentó que sus colegas tomen conciencia acerca de lo polémico del fallo. "Lamento que en la Cámara baja todavía no se hayan expresado en rechazo a este fallo escandaloso. De gravedad institucional inusitada", reclamó. "Con este fallo también violaron la Constitución. Lo hicieron con una sentencia que utilizó un lenguaje oprobioso, nunca visto", agregó.

Por el lado de Recalde, definió lo sucedido como "una situación grave" y "un golpe institucional". "No se va a aplicar esta decisión, la semana que viene el Senado tiene que proponer los nuevos consejeros y vamos a respetar las mayorías y las minorías que están conformadas en la cámara. Vamos a hacer lo que corresponde", confesó.

También Corpacci disparó contra la decisión de la cúpula judicial del país. "Esto no es una cuestión de un espacio político. No podemos permitir el avasallamiento del Congreso de la Nación donde están sentados los representantes de todos los espacios políticos y de todas las provincias. Todos la debemos defender porque se atenta contra la democracia", expresó ante El Destape Radio.

El senador del PRO Luis Juez.

"La Corte fue valiente porque en síntesis le dijo que así no, señora", expresó, por su parte, el senador Juez ante Radio Rivadavia. "A esta mujer que cree que está por encima de todos nosotros, la Corte le dijo no, usted se ha quedado con algo que no le corresponde", sentenció.