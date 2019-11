Julio de Vido está a un paso de salir de prisión: cumplirá arresto domiciliario

Julio Miguel de Vido va a celebrar Navidad y Año Nuevo en su casa. El ex ministro de Planificación del gobierno anterior está a un paso de quedar en libertad. Un tribunal oral federal le otorgó hoy el arresto domiciliario, pero resta que otro tribunal adopte una medida similar, algo que podría ocurrir en las próximas horas, muy probablemente antes de este fin de semana.

El Tribunal Oral Federal N°1 resolvió otorgarle el arresto domiciliario al ex funcionario del kirchnerismo en la causa por la que se investigan supuestas contrataciones irregulares en la reactivación de la mina de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Los tres jueces entendieron que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, que ya se encuentra cerrada. Además, tampoco hay fecha cierta de comienzo del debate oral y público.

Para que De Vido puede volver a su casa a cumplir arresto domiciliario resta que los jueces que integran el Tribunal Oral Federal N°7, el que tiene a su cargo la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, adopten una medida similar. Esa resolución, dijo un abogado al tanto de los trámites, podría adoptarse en las próximas 48 horas. Para este jueves 28 se convocó a una marcha hacia los tribunales federales de Retiro para pedir la libertad de los “presos políticos”.

La condena de De Vido

De Vido tiene una condena por la masacre de Once, pero está en revisión ante la Cámara de Casación Penal Federal, por lo que no se encuentra firme. El ex ministro fue detenido el 26 de octubre de 2017 por orden de dos jueces. Uno fue Bonadio por la presunta compra irregular de barcos cargados con ga licuado, la otra era causa justamente era por la de la mina de Río Turbio.

Los jueces del Tribunal Oral N°1 resolvieron en darle el arresto domiciliario al ex funcionario, pero con disidencias. José Antonio Michilini y Ricardo Basilico resolvieron imponerle una tobillera electrónica para asegurarse que no abandone el domicilio de Zárate, donde cumplirá el arresto.En cambio Adrián Grünberg consideró que esa restricción era innecesaria y no estuvo de acuerdo en que se retenga el pasaporte del ex ministro, porque considera que siempre estuvo a derecho.

Para resolver en la forma en que lo hicieron los tres jueces aplicaron el nuevo Código Procesal Penal que establece la forma en que se deben dictar las prisiones preventivas y las restricciones a la libertad de los imputados. Fue el propio fiscal ante el tribunal oral Miguel Osorio quien consideró que De Vido podía salir de la prisión y cumplir con un arresto en su casa hasta que se realice el juicio.

La salud de De Vido

Al evaluar la liberación de De Vido, los jueces Michilini y Basilico consideraron además el estado de salud y la edad del imputado. “Nos encontramos frente a una persona próxima al cumplimiento de la edad de los setenta años y con las afecciones que da cuenta el dictamen de la Comisión Evaluadora del Servicio Penitenciario Federal con asiento en la Dirección de Sanidad, desprendiéndose de la historia clínica que posee antecedentes patológicos de diabetes insulinorequirente, úlcera gastroduodenal, hemorroides internas, hipertensión arterial, enfermedad vascular coronaria, nódulo solitario de pulmón con PET negativo, los que han sido atendidos adecuadamente hasta el momento por la propia Unidad de detención”, dijeron los camaristas.

Pese a que el fiscal Osorio no había pedido que se le impusiera una tobillera electrónica, los dos jueces resolvieron ordenar ese sistema de control y además advirtieron que si De Vido abandona el domicilio notificado en su chacra de Zárate le puede ser revocado el beneficio que se le otorgó ahora.