Julio Zamora en el 15° aniversario del MAT: “Estamos orgullosos de tener en Tigre un museo con un patrimonio cultural de primer nivel en el país”

El intendente Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, encabezó la celebración por el 15º aniversario del Museo de Arte Tigre (MAT), en un evento que reunió a decenas de figuras del arte nacional. Allí, destacó el patrimonio artístico figurativo del espacio y reafirmó el compromiso de la gestión en pos de trabajar en políticas públicas que fortalezcan la cultura del distrito.

“Estamos celebrando los 15 años de este espacio emblemático junto a muchas celebridades y Amanda Zocchi, esposa del ex intendente Ricardo Ubieto, quien en su gestión inauguró este edificio después de una larga tarea de restauración en la parte arquitectónica. Estamos orgullosos de tener en Tigre un museo con un patrimonio y una propuesta cultural de primer nivel en el país. Debemos seguir trabajando fuertemente en la valoración de este bellísimo lugar, que tiene encima una inversión importante que hay que seguir manteniendo junto a vecinos, empresas y los gobiernos nacional y provincial. Aquí hay un patrimonio muy nutrido con obras que configuran un itinerario completo de la historia del arte figurativo argentino”, señaló el jefe comunal.

Y concluyó: “Para esta gestión municipal la cultura es un elemento transformador en la vida de las personas y creemos que, a través de la música, la pintura, la danza y de distintas expresiones, pueden cumplir sus proyectos de vida. En eso vamos a continuar trabajando para que el arte llegue a cada vecino y vecina de Tigre”.

Durante el evento, se proyectó un video institucional que relató la historia y el crecimiento cultural del establecimiento de arte local. Luego, se llevó adelante una entrega de reconocimientos especiales a Amanda Zocchi de Ubieto; a Carlos Franck, ingeniero que donó 181 cuadros; y al presidente de la Asociación Amigos del Museo de Arte Tigre (AAMAT), José Pasarini. Asimismo, en el marco del nuevo aniversario, se inauguró "También Pintoras"; una muestra que exhibe obras de mujeres artistas que forman parte de la colección del museo; entre ellas: Lía Correa Morales, Norah Borges, Leonie Matthis, Mariette Lydis, María Obligado de Soto y Calvo, Raquel Forner y Mariette Lydis.

Presente en la actividad, la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto, expresó: “Es una alegría estar en Tigre acompañando al intendente Julio Zamora y a la concejala Gisela Zamora, en estos 15 años de este maravilloso museo que hoy nos convoca para celebrar la cultura. Considero que es elemental el diálogo permanente entre el Municipio, Provincia y Nación para seguir promoviendo políticas que cumplan con el cometido de usar el arte como una herramienta, no solo transformación sino de inclusión social. Nuestro norte debe ser la democratización en el acceso de los bienes y servicios culturales para todos los ciudadanos, en este caso para los vecinos y vecinas de Tigre que cuentan con este espacio hermoso”.

Antigua sede del Tigre Club e inaugurado en el año 2006, el MAT es una de las principales atracciones del distrito, un ejemplo de la arquitectura francesa y de la pujante Argentina llamada Belle Époque. Su creación fue pensada e impulsada por el intendente Ricardo Ubieto (1933-2006) quien involucró a toda la comunidad en el proyecto. El museo exhibe en forma permanente una excelente colección de arte argentino de fines del siglo XIX y principios del XX y, además, realiza muestras temporarias.

"Es una alegría poder celebrar este aniversario y que se esté reconociendo la labor que se lleva adelante para todos los vecinos tigrenses. Eso es lo que tratamos de hacer día a día con las muestras; divulgar nuestra colección, explicándolas, sumando gente que las interpreta y artistas contemporáneos de calidad museo para el disfrute de quienes aman el arte”, afirmó la directora del Museo de Arte Tigre, Graciela Arbolave.

Al respecto de la celebración, el cantautor Litto Nebbia, manifestó: “Este lugar me trae unos recuerdos increíbles porque yo cuando comencé con mi grupo en la adolescencia ‘Los Gatos Salvajes’ tocábamos en este museo. La verdad que lo que Tigre está haciendo en pos de fortalecer la cultura es muy bueno”. Por su parte, el asesor de moda, Fabián Medina Flores, sostuvo que “estoy feliz porque me encontré con el intendente Julio Zamora, quien me dio una hermosa placa cuando hice un desfile por el 50° aniversario del fallecimiento de Evita. Tengo la suerte de haber viajado por el mundo y conocer muchos museos pero este sin dudas está a la altura de cualquiera”.

Actualmente, el MAT cuenta con una colección permanente de más de 470 obras de los principales artistas argentinos del siglo XIX y XX, entre los que se destacan: Fernando Fader, Luis Cordiviola, Jorge Larco, Rogelio Yrurtia, Chiama, Juan L. Pàlliere, Eduardo Sívori, Antonio Berni, Miguel Viladrich. Las mismas representan paisajes de La Argentina, retratos, figuras, naturalezas muertas y un lugar especial con piezas que muestran a Tigre y su Delta.

Además, se exhibe la muestra "Tradiciones, historias y deportes. Tigre y sus clubes de remo", una obra que, a través de documentos, objetos, piezas, pinturas e imágenes, relata la historia de las 14 instituciones que pueblan las riberas del Delta y forman parte del patrimonio del distrito. Por otra parte, el edificio incorporó una colección de más de 180 cuadros donados por el ingeniero Carlos Franck; en su mayoría figurativos del siglo XX, afines al acervo del MAT con paisajes de Tigre y de todo el país, como también retratos y naturalezas muertas de autores consagrados de diversas escuelas del arte nacional, como Antonio Berni, Florencio Molina Campos y Benito Quinquela Martín, Ricardo Carpani, Leónidas Gambartes y algunas modernas como Eduardo McEntyre, entre otros.

A lo largo de la historia, el Museo de Arte Tigre ha exhibido trabajos de artistas referentes como: Quinquela Martín, Victor Cúnsolo, Marcos Tiglio, Eugenio Daneri, José Fioravanti, Santiago Cogorno, Carlos Alonso y Páez Vilaró entre otros.

