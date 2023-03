Juntos contra el pueblo: el macrismo afila los colmillos y adelanta que va por todo

Mientras que el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se hizo popular por, durante el debate en el que enfrentó al ex presidente de la Nación Mauricio Macri en 2015, adelantar el ajuste y la destrucción del modelo productivo argentino que haría la gestión del ex mandatario de Boca Juniors, durante la actual campaña electoral parece que no habrá necesidad de exponer a los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC), ya que ellos mismos se encargan de confesar que, en caso de ganar, irán por una reforma laboral, buscarán cerrar los medios de comunicación opositores y sacarán a las Fuerzas Armadas a la calle.

Presionados por los votos que se le escapan por derecha, debido a la confrontación por ese espacio con el partido La Libertad Avanza de Javier Milei, los principales referentes de JxC y el PRO, se corren cada vez de la propuesta de falso centro que hicieron que Macri alcance la presidencia, y decidieron sincerar todo su programa político, aun con las partes claramente negativas para quienes no llegan a fin de mes en la Argentina.

A la hora de sincerarse con el plan de gobierno próximo, recientemente quien lo hizo fue el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger, el mismo que había confesado que Jaime Durán Barba le había asesorado con que cuando sea gobierno que haga lo que crea, pero que no lo diga durante la campaña.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Federico Sturzenegger: "A veces pienso que expropiar C5N es el único camino posible"

Esta vez, Sturzenegger evidentemente no le hizo caso al famoso asesor ecuatoriano y no tuvo temor en dar sus recetas antidemocráticas. Durante una columna que escribió en diario Perfil, relató una cena que compartió con Roberto Dromi, el ex ministro de Obras Públicas durante el menemismo.

"Durante la cena, Dromi monopolizó la conversación. Comentó que pensaba 'que este muchacho Macri podía ganar', lo cual me resultó esperanzador porque, incluso después de que María Eugenia (Vidal) hubiera ganado la provincia de Buenos Aires, nadie en el establishment creía que 'el muchacho' pudiera ganar. Y ahí mismo Dromi se despachó con lo que consideraba eran las diez primeras cosas que la nueva administración debía hacer", relató Sturzenegger en el artículo que tituló: '¿Es posible cerrar la grieta?'.



"Recuerdo que el primer ítem en su lista fue 'expropiar C5N'; el segundo, 'intervenir los hoteles de Cristina', y así. La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno. En ese momento pensé que aquello era una locura. Creía que ganaríamos las elecciones, que demostraríamos que las cosas se podían lograr sin hacer bullying a nadie, y que los resultados nos permitirían consolidar los cambios con el tiempo", confesó el economista.

Aunque a comienzos de su artículo, Sturzenegger recordaba la conversación con lejanía, mientras más se acerca al final, también lo hace su confesión final, cuando se pregunta si "¿Alcanzará la promesa de una Argentina floreciente con más competencia, pero más oportunidades?".

"A juzgar por los números en cuestión, lo veo difícil. Creo que los beneficiarios de estas transferencias van a preferir alimentar a un peronismo que luego les responde defendiendo y protegiendo sus privilegios. Más barato y menos riesgoso. Es por ello que cuando escucho que esto se va a resolver 'cerrando la grieta', me viene a la memoria aquella cena con Dromi. Hoy en día, su receta no me parece tan loca ni descabellada. A veces pienso que es el único camino posible", cierra su escrito el economista.

Lejos de haber escuchado las enseñanzas de Durán Barba, parece que Sturzenegger habló de más y, con el fin de disputar al precandidato de su espacio Horacio Rodríguez Larreta y su nueva línea antigrieta, contó que sus planes son los que el menemista Dromi dio en aquella cena.

Patricia Bullrich: "Vamos a traer a las Fuerzas Armadas Argentinas para combatir a los delincuentes"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también dio adelantos del programa político que aplicaría como presidenta, a caballo de la crisis de seguridad que vive la provincia de Santa Fe, a propósito de las luchas entre los grupos narcos en la ciudad de Rosario.

"Vamos a cambiar la ley para que los delincuentes que salen armados no puedan moverse con libertad y, si eso no es suficiente, vamos a traer a las Fuerzas Armadas Argentinas (FFAA)", adelantó la ex ministra de Seguridad nacional entre 2015 y 2019.

Las insólitas declaraciones por parte de una persona que vivió de forma directa la represión de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, debido que fue militante de la organización armada guerrillera Montoneros, están más relacionadas a los últimos tramos de su vida política que a los primeros.

El sólo hecho de hablar de que las FFAA del país tengan responsabilidades políticas, estremece a los ciudadanos y habitantes que vivieron los "años de plomo" de la Argentina, donde hubo 30 mil desapariciones, torturas y el robo comprobado de un número cercano a los 500 bebés, de los cuales sólo 132 fueron recuperados.

"Vamos a hacer inteligencia y vamos perseguir uno por uno a los sicarios, como en su momento llegamos a hacer hasta 70 allanamientos diarios para llevarlos a la justicia", recordó la ex ministra, en aquellas declaraciones que buscaron capitalizar el descontento del pueblo santafesino con la realidad que vivían y que, a su vez, intentaban recuperar espacio ante el crecimiento liberal.

"Trajimos tres mil [efectivos] y ahora vamos a tener que traer por lo menos cinco mil efectivos federales para lograr retomar el territorio para que la Constitución vuelva a regir", recordó sobre su paso a cargo de un tema que lleva muchos años, como lo es el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes en Rosario.

"Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que Rosario viva bajo la Constitución Nacional y no bajo la ley de ‘plata o plomo’, que es la ley narco", prometió también Bullrich, antes de aclarar que "la seguridad ciudadana continuará a cargo de la Policía de Santa Fe, y se tendrá que trabajar para recuperar la confianza de sus ciudadanos".

Justamente, y tal como denunciaba el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por Santa Fe Roberto Mirabella, en la última causa de narcotráfico de Rosario en la cual la Justicia falló, el caso Alvarado, hubo 22 detenidos de los cuales siete de ellos eran policías.

Mauricio Macri: reforma laboral, ajuste estatal y privatización de Aerolíneas Argentinas

El ex presidente Macri tuvo distintas declaraciones desde que abandonó el sillón de Rivadavia en 2019. Aunque, más cerca de la fecha electoral, y a caballo del lanzamiento de 'Para qué', su libro donde aborda sin vergüenza su plan de gobierno alejado del famoso "gradualismo" que supuestamente tuvo su mandato, no dudó y apretó el acelerador, sin miedo a perder votos de centro y centro izquierda.

"Cada ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata. Será la única vía para poder hacer que nuestra estructura impositiva deje de asfixiar a la actividad privada, a los emprendedores y a todos los ciudadanos que se ganan la vida con su trabajo", confesó en su segundo libro, que vino después de Primer Tiempo, el que lanzó tras terminar su presidencia y con el fin de generar un segundo mandato.

"Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas. El gasto público ha crecido hasta un punto tal que, lejos de ser un motor de la economía como postula el populismo, se ha convertido en un freno al sector privado, que es el único de capaz de generar empleo y crecimiento genuinos", reconoció Macri. "Si corresponde privatizar o cerrar empresas estatales deficitarias como el caso de Aerolíneas Argentinas, deberemos avanzar sabiendo que por encima de los intereses de sindicalistas y políticos está el interés de todos los argentinos", agregó.

Cuando al ex mandatario le tocó discutir sus propuestas con la prensa, lo hizo con Luis Majul en el canal LN+. Allí el periodista no dudó en avisarle acerca del grave conflicto social que motivarían medidas de ese tipo que "genera mucha gente en la calle, fuerzas de seguridad y, eventualmente, muertos" y le preguntó a Macri si soportarían esa realidad. "El liderazgo tiene que bancárselo. Tiene que bancar lo que se venga", contestó el ex jefe de Gobierno porteño.

La confesión de que está dispuesto a enfrentar a los manifestantes y darle muerte a través de las fuerzas de seguridad, tendrían que haber generado un fuerte repudio por parte de la sociedad y los medios de comunicación, y aunque si bien esto no fue así, la realidad de su espacio, donde él no se anima a lanzarse como precandidato, pero sí lo hace Larreta con un discurso más conciliador, evidencian que estas posturas extremistas, si bien sirven para disputarle votos a la extrema derecha, no suman mucho en lograr llegar a tener más del 50 por ciento de los votos.

La Reforma Laboral es quizás el elemento que más ganas tienen de consolidar desde JxC. Esto lo evidenció también la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien tuiteó el año pasado al respecto: "46 millones de argentinos. Tan solo 6 millones trabajan en el sector privado formal. No nos dejemos engañar por falsos argumentos. El sistema está roto y vamos a arreglarlo. Hablemos de #ReformaLaboral".

Hernán Lombardi: "Hay que cerrar la Televisión Pública"

El ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, también adelantó cuáles son las medidas que se deben tomar en el área en la cual es especialista él.

"Así como está, para esto, hay que cerrar la Televisión Pública. Basta. Se acabó", confesó Lombardi durante una entrevista de hace algunas semanas en LN+. Eso generó que el periodista Eduardo Feinmann le pregunte cuántos empleados tiene la empresa estatal, lo que generó que Lombardi cuente que eran 2400 sumando a los que trabajan en Radio Nacional.

"¿Usted dejaría en la calle a 2400 personas?", insistió Feinmann. "El problema no es ese. Si no tomamos consciencia de que hay que transformar el Estado de verdad... todos decimos que 'hay que achicar el déficit', pero después en cómo se hace, empezamos que 'eso no'. Tenemos que sacar el gasto inútil hoy. Y hoy como está sí lo es, es un operativo de propaganda del Gobierno", acusó Lombardi.

El ex ministro de Cultura durante la gestión de Fernando de la Rúa, inmortalizada en el ajuste del 13 por ciento a estatales y jubilados que impulsó Bullrich, no tuvo problemas durante su mandato en enfrentarse a los empleados de los espacios públicos de medios de comunicación, impulsando los despidos y el ajuste en muchos de esto, como los 300 ceseanteados en la Agencia Télam de junio de 2018.

Aunque no es el único del espacio que se refirió a esto, el ex secretario de Cultura Pablo Avelluto, y quien supuestamente escribió el libro 'Para qué' de Macri, también hizo declaraciones similares cuando se publicó el libro y fue consultado al respecto.

"¿Necesitamos un canal con público como Canal 7? ¿No podemos tener otro modelo de medios comunicación públicos que no carguen sobre las espaldas de los argentinos estructuras que son improductivas con exceso de personal?", se preguntó Avelluto en Radio con Vos, en la última parte del año pasado.

"Hoy tenemos una libertad conceptual e ideológica para meternos con algunas vacas sagradas del Estado argentino. Estoy convencido que Télam no cumple ninguna función y que ha sido una herramienta de propaganda de todos los Gobiernos. Es una agencia que tiene más empleados que las agencias más grandes del mundo", denunció Avelluto, avalando los despidos en el prestigioso espacio del periodismo argentino.

En esa entrevista, al igual que su jefe, también apuntó contra Aerolíneas Argentinas. No existe país competitivo en el mundo que no cuente con una aerolínea de bandera, menos uno como el argentino, con el extenso territorio que necesita unir. Aunque eso no es un criterio que parezcan tener en cuenta en JxC.

La campaña electoral ya llegó, y con el afán de recuperar los votos que Milei les sacó, en JxC están dispuesto a todo. Hasta de decir la verdad.