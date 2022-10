¡Juntos por el bardo! Larreta cruzó a Macri por las candidaturas: “El apoyo que vale es el de la gente”

El futuro no parece muy pacífico en el horizonte de la alianza Juntos por el Cambio. Mientras desde el oficialismo juegan a eliminar las PASO, la interna del partido opositor multiplica sus frentes de batalla. Primero fue el enojo de la Unión Cívica Radical porque Mauricio Macri no tiene en cuenta a sus precandidatos para las elecciones de 2023. En ese sentido, el ex presidente ya potenció los nombres de María Eugenia Vidal y de Patricia Bullrich.

Después de eso se sumó la jugada de Facundo Manes, quien sueña con ser el líder de la oposición con Carolina Losada como vicepresidenta y con Martín Lousteau de aliado en la Ciudad de Buenos Aires. En el medio está el enojo de Gerardo Morales, quien desde Jujuy cree que ya es momento de dar el salto a nivel nacional. Ahora explóto todo con Horacio Rodríguez Larreta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que el jefe de Gobierno Porteño está listo para ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Y lo pretende aunque Macri quiera o no. Por eso salió al cruce de la frase que el ex presidente lanzó hace unos días en una entrevista con un diario español en torno a las candidaturas de la oposición para 2023. “Si al final del camino un candidato garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”, había dicho Macri. Larreta salió al cruce hoy.

Durante la cumbre de alcaldes que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta afirmó: “Respecto de lo que dijo Mauricio, el verdadero cambio es el hacer, lo que hacemos en la ciudad de Buenos Aires”. Y siguió: “El verdadero cambio es bajar el delito a la tasa más baja de la historia, es defender las escuelas abiertas o luchar contra el cambio climático como estamos haciendo con el plan de reciclado y más hectáreas verdes. Ese es el cambio que vale”.

Tras el autobombo, Larreta continuó con duras críticas a Macri y dejó en claro que quiere ser el candidato de Juntos por Cambio: “El apoyo importante es el de la gente, nosotros trabajamos para el bienestar de millones de argentinos que viven, nos visitan, estudian o trabajan en la Ciudad. Ese es el apoyo que realmente vale”.

Minutos después, en una rueda de prensa, habló sobre una PASO con MAcri. “En Juntos por el Cambio (JxC), respecto de las candidaturas, va a elegir la gente. Está establecido: son las PASO las que definen. Sean los candidatos Facundo Manes, Mauricio Macri o Gerardo Morales. Es la mejor manera y la más democrática”, lanzó el jefe de Gobierno.

En el mismo sentido, Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño y primo de Mauricio, también dijo: “Nosotros somos una alternativa de gobierno en la Argentina y esas diferencias es mejor discutirlas internamente, escucharnos, plantear las cosas, que hacerlo de cara a la sociedad. La gente mira y dice, ‘el gobierno nacional se pelea como nadie y no resuelve ningún problema, pero no me gusta que quienes son alternativa en el país se pelean también’”.

Y completó: “La unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Y eso nos lleva a representar diferentes ideas, nos desafía a ser más sólidos. Pero más allá de eso, nunca la parte es más importante que el conjunto”. Y remató: “Que las diferencias internas no amplíen o generen más angustia en la gente”.