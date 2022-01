Juntos por el Cambio calificó como "positivo" el acuerdo con el FMI pero exigen ver los detalles

Los principales referentes de Juntos por el Cambio mantuvieron esta mañana una reunión virtual por Zoom para acordar una postura unificada tras el anuncio del Gobierno sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo Alberto Fernández.

Y agregó: “Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer”. De acuerdo con el presidente, dicho acuerdo “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados”. "No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero", detalló el jefe de Estado desde Olivos.

Además, resaltó que no impactará en los servicios públicos, a pesar que luego el FMI informó que acordó con el Gobierno argentino una reducción "progresiva" de los subsidios a la energía, no relegará "nuestro gasto social" y respetará los planes de inversión en ciencia y tecnología. "Tampoco dispone saltos devaluatorios”, prometió el presidente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el acuerdo implica un desembolso de 44.500 millones de dólares, que equivale a lo que el país debía al FMI y a los pagos que se hicieron en el último cuatrimestre de 2021 y el que el Banco Central hizo este viernes, de 718 millones de dólares. Habrá revisiones cada tres meses por parte de los ejecutivos del Fondo, que irán aprobando los desembolsos para cumplir con los vencimientos, de aquí a 2024.

De esta manera, los principales referentes de Juntos por el Cambio mantuvieron una reunión, analizaron el acuerdo y señalaron que fue positivo. "Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evita así un costoso default. Es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la Sociedad" detallaron en un comunicado.

Además, advirtieron que aguardarán "la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado". A pesar de esto, todos los participantes coincidieron al opinar que se trata de una buena noticia que el país no haya entrado en default. "Es bueno no haber caído en el default", escribió Patricia Bullrich en las redes sociales.

Del Zoom participaron los radicales Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Mario Negri y Martín Lousteau; los dirigentes del PRO Horacio Rodríguez Larreta, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo, y los representantes de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin. También estuvieron Mauricio Macri, quien no pronunció palabra alguna, y Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que aún falta conocer qué es lo que va a firmar el Gobierno y cómo va a ser el acuerdo. Con esos detalles sobre la mesa, sentaremos nuestra postura en el Congreso. Otro que utilizó esta red social fue Rodríguez Larreta, quien resaltó que el "acuerdo con el FMI despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país".

Sin embargo, en sintonía con sus compañeros de coalición, resaltó: "Hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y la factibilidad de su cumplimiento. Pero además, sigue siendo imprescindible que el Gobierno le anuncie a los argentinos un plan económico para recuperar el crecimiento y generar trabajo".

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Facundo Manes, aseguró que "es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI". Además, dijo que "el siglo XXI exige cooperación, multilateralidad y visión de futuro a los Estados" y agregó que "si 'mágicamente' solucionáramos el gravísimo problema de la deuda, aún así tendríamos problemas económicos muy serios y arraigados".

En ese sentido, se manifestó también el diputado de la UCR por San Luis, Alejandro Cacace, quien consideró que "es positivo que nuestro país alcance un entendimiento con el FMI. Las condicionalidades eran esperables: reducir el déficit fiscal y terminar con la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Aguardaremos ahora su envío al Congreso para analizar los detalles"

Diputados del oficialismo también destacaron la importancia del acuerdo y celebraron que sea enviado al Congreso para su tratamiento parlamentario. Uno de los primeros en salir a destacar el entendimiento alcanzado por el Gobierno nacional fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien expresó su apoyo al asegurar que "tenemos un acuerdo que no impone ni condiciona". "Es una muy buena noticia para el país", agregó.

Además, el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que el acuerdo "genera confianza, dentro y fuera del país. La deuda, como estaba, era un problema. El acuerdo es una solución". "El presidente Alberto Fernández acaba de compartir una excelente noticia para el país. El acuerdo con el FMI nos permite avanzar y seguir creciendo, y vislumbra la posibilidad de un futuro próspero para todos y todas", escribió la legisladora Victoria Tolosa Paz en su cuenta de Twitter.