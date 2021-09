Juntos por el Cambio contra los trabajadores (otra vez): proyecto para eliminar la indemnización y el sueño de la reforma laboral

La reforma laboral es un viejo sueño de Juntos por el Cambio. Los cambios en la legislación laboral en perjuicio de los trabajadores y en beneficio de los empresarios no pudieron llevarse a cabo en Argentina. Ni siquiera durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), cuando Cambiemos sintió el poder en sus manos y se preparaba para dar el gran golpe. Lo intentó hacer en 2018, pero el amplio rechazo a la reforma previsional postergó la idea.

“Hay que abaratar los costos. Y los salarios son un costo más”, había dicho Macri hace muchos años. Durante su gestión como primer mandatario, no pudo lograr lo que le había prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI): la reforma laboral. Luego de perder en primera vuelta con Alberto Fernández, su proyecto quedó en la nada. Lo que alcanzó a hacer es que los sueldos en dólares tocaran fondo.

De hecho, Argentina, que ostentaba los salarios más altos de la región, pasó a ocupar el penúltimo lugar. Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda detalló que “el Salario Mínimo Vital y Móvil cayó en la Argentina 61,9% y se ubicó anteúltima en un ranking de países de la región, solo por encima de Venezuela, desde fines de 2015 cuando estaba en los u$s580 frente a los u$s221 actuales”.

Ahora Juntos por el cambio fue por más. A pocas horas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los diputados del PRO presentaron un proyecto de ley para eliminar la indemnización laboral. Al mismo tiempo, varias figuras políticas del espacio que lidera Macri salieron a proponer los cambios que van en contra de los derechos de los trabajadores.

A días de las PASO 2021, los candidatos y hasta los funcionarios del PRO retoman el viejo anhelo de la reforma laboral en plena campaña electoral. El primero fue Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional en las listas de Juntos por el Cambio junto a María Eugenia Vidal. En una entrevista, afirmó: “Es necesario reformar la legislación laboral porque la actual es de una Argentina de grandes fabricas que ya no existe más”.

Y agregó, poniendo en contexto la realidad industrial de Dinamarca: “Hoy el empleo es Pyme y el pyme es un laburante más con un pequeño capital que debe tener incentivos para invertir, producir y contratar. El modelo es la ‘flexiseguridad' de Dinamarca. La flexibilización laboral disminuye la informalidad. Nosotros proponemos flexiseguridad en el empleo”.

En síntesis, las ideas de Tetaz están íntimamente vinculadas con la posibilidad de que los empresarios pueden despedir a los trabajadores sin tener que pagar las indemnizaciones correspondientes por ley. En ese punto, el candidato de Vidal blanqueó: “Tiene que existir libertad para contratar y despedir empleados con un seguro de desempleo razonable”.

Rodríguez Larreta también dio su mirada sobre la eliminación de la indemnización en caso de despidos. Horas después de los dichos de Tetaz y en la previa del acto de cierre de campaña, el jefe de Gobierno Porteño afirmó en una entrevista televisiva: “El problema es que hoy en la Argentina nadie toma un empleado, no es solo por la doble indemnización, pero seguro no ayuda”. A su lado, Vidal asentía, dándole la razón.

Y agregó con un extraño análisis sobre el presente laboral de los argentinos: “Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. No digo que hay que sacarlo de un día para el otro todo junto”.

Luego Rodríguez Larreta tomó como ejemplo a la construcción y lanzó: “Hay que ir yendo a un sistema como, por ejemplo, el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar como podemos generalizarlo a otros sectores. Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro”, Rodríguez Larreta

Lo que el jefe de Gobierno no tomó en cuenta es que el convenio de trabajo de la construcción se hace eso porque los trabajos duran determinados meses o años. Algo muy distinto a un empleo por tiempo indeterminado, que, por otra parte, son derechos que los trabajadores lograron obtener hace décadas en Argentina.

Pero desde Juntos por el Cambio no están dispuestos a rendirse tan fácilmente. El precandidato a diputado nacional en la interna de Cambiemos, Ricardo López Murphy también apuntó contra las leyes laborales de Argentina: “Necesitamos nuevos contratos laborales que tiendan a no generar litigiosidad”.

Sobre ese punto, el ex ministro de Economía durante la presidencia de Fernando De La Rúa, que duró una semana en el cargo, afirmó: “Hace como 13 años que no crece el empleo formal y eso es muy desgraciado para nuestra sociedad. Tenemos que generar un nuevo contrato laboral que preserve la lógica de los recursos y de los fondos para el trabajador, pero que no genere litigiosidad. De la litigiosidad come una cantidad de gente que vive de los litigios y eso no es sano para el sistema productivo argentino”.

¿Qué intentó decir López Murphy? Repite el deseo de Macri y Cambiemos: que los trabajadores no tengan la posibilidad de realizar juicios laborales por incumplimientos de las patronales. Por eso, el precandidato del PRO dijo: “Necesitamos un sistema que sea más compatible con la economía digital, con la mutación tecnológica, con un nuevo entorno científico que vamos a tener con posterioridad a esto”.

Para finalizar, dejó en claro que entre sus proyectos pisa fuerte el recorte de derechos laborales, y afirmó: “Los cambios en las leyes laborales requieren una gran adaptabilidad, que no quiere decir que alguien pierda derechos. Ya lo hacemos en el mundo de la construcción, que tiene un mecanismo laboral más adaptable al problema que estamos teniendo. Eso va a ser motivo de debate. Tenemos compañías que se funden y no pueden abonar las indemnizaciones”.



Las críticas contra Rodríguez Larreta, Tetaz y López Murphy se hicieron oír tanto desde el oficialismo como de la izquierda y de los sindicatos de trabajadores. Uno de esas frases fue la de Victoria Montenegro, candidata a diputada de la Ciudad, quien afirmó: "Larreta propone eliminar la indemnización por despido, esta más que claro, este domingo se eligen dos modelos de país".