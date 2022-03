Juntos por el Cambio contra Manes: "Habla mucho del cerebro, pero lo usa poco"

La decisión del diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, de quedarse en el recinto después de la crítica que tuvo el presidente Alberto Fernández hacia el ex jefe de Estado Mauricio Macri, por generar una deuda de 57 mil millones de dólares con el FMI, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias siguió generando rebotes dentro de Juntos por el Cambio.

Quién salió a criticar la postura de Manes fue el senador nacional por la provincia de Chubut, Ignacio Torres, quien responde al PRO puro. “Manes habla mucho del cerebro, pero lo usa poco”, dijo Torres en declaraciones a FM del Lago de la mencionada provincia. Luego, en el resto de la entrevista remarcó que “no es tiempo de vanidades” y que no se “puede avalar la mentira” cuando se la escucha en el recinto.

“En lo particular, esperaba un mensaje distinto del presidente, fue un discurso tribunero, revanchista, dando explicaciones a Cristina y Máximo Kirchner”, manifestó Torres para explicar los motivos de su salida del recinto y su crítica a Manes.

Horas después de que se desató la polémica, Manes explicó por qué decidió permanecer sentado en su banca. Su foto, sentado en un sector del recinto donde todas las sillas estaban vacías, se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

"Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar", precisó el legislador en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos”. La actitud de Manes no cayó nada bien entre sus compañeros de Juntos por el Cambio, quienes habían acordado irse del recinto ante la primera falta de respeto en el discurso presidencial.

Sin embargo, Manes había anticipado que no abandonaría al recinto. "Veo a la sociedad argentina más sensata que a la dirigencia", aseguró en diálogo con periodistas al llegar al Congreso.

La salida del PRO sucedió cuando Fernández, en su discurso, sostuvo que la Procuración del Tesoro debe seguir con la querella contra la administración de Macri por la deuda que se contrajo con el FMI. "El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino", dijo el Presidente.

En ese instante, la oposición se levantó y dejó el recinto a los gritos. Varios diputados del PRO habían asegurado en la previa que se irían si no estaban de acuerdo con el discurso del presidente. Otros miembros de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, también parte de Juntos por el Cambio, se quedaron en la Cámara. Por su parte, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta se fue junto al resto de los diputados del PRO. Algunas fuentes cercanas a Juntos por el Cambio apuntaron que Macri les habría dado la orden de que se fueran de la Asamblea si el presidente lo vinculaba a la deuda que generó en 2018, un año antes de que Cambiemos perdiera las elecciones en primera vuelta con el Frente de Todos.