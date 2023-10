Juntos por el Cambio en jaque, la UCR decide: el PRO suspendió por segunda vez la cumbre

La victoria de Sergio Massa de Unión por la Patria (UxP) con más del 36% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales dejó desbaratado el espacio de La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei que llegó rasguñando al 30% de la voluntad popular y que ahora propone estrambóticas alianzas con Juntos por el Cambio (JxC) comandado por Patricia Bullrich, que solo obtuvo el 27% de los votos.

Las reuniones entre los dirigentes van y vienen para descifrar el dilema de acompañar o no a las “fuerzas del cielo”. El partido formado por Mauricio Macri se compone de tres ramas: la de JxC propiamente dicha, el ala de la Unión Cívica Radical (UCR) y el casi olvidado Encuentro Republicano Federal que responde a Miguel Ángel Piccheto y representa a los peronistas no kirchneristas.

La jornada del martes 24 fue caótica: los dirigentes de PRO amagaron con reunirse pero la fiesta se aguó, las aguas estaban muy convulsionadas y se temía una ruptura inminente del espacio. Es por eso que todos apelaron al paso del tiempo que todo lo cura y se reunirán este miércoles 25 en dos reuniones diferentes.

Trascendió no obstante, que Macri y Bullrich hablaron por teléfono estos días y que finalmente ella accedió a reunirse a altas horas de la madrugada en la casa del ex presidente en Acassuso para debatir qué hacer y qué no en la reunión clave que definirá el futuro político del partido.

La reunión prevista para el espacio "amarillo" se suspendió por segunda vez consecutiva en una semana sin que nadie diera explicaciones por el caso. A esa reunión estaban invitados Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno) y María Eugenia Vidal (ex Gobernadora de Buenos Aires) que rechazan fervientemente la alianza con el libertario.

El encuentro estaba programado para el martes, pero se había pospuesto para este miércoles. Pero a pesar de las intenciones de acercar posturas y con referentes del espacio haciendo pública su postura personal, la fuerza estira la definición. El encuentro iba a realizarse en la sede nacional del partido, ubicada en Balcarce 412.

A la hora de la siesta, más precisamente a las 14, los miembros del Comité Nacional de la UCR tendrán una reñidísima reunión, el espacio está fragmentado: en una esquina están quienes se acuerdan de los ideales del viejo Raúl Alfonsín y moralmente no quieren acompañar al libertario y en la otra esquina están aquellos que, como dijo Milei, quieren ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo (por esas declaraciones, fue denunciado penalmente).

A esta reunión están invitados Gerardo Morales (Gobernador de Jujuy) que rechaza expresamente las ideas de ultraderecha, Martín Lousteau (Senador), María Luisa Storani (vicepresidenta de la UCR) y otros referentes de ese espacio. Tres horas más tarde, a las 19, la casa de Corrientes en Maipú 271 será invadida por referentes federales que llegarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar de resolver el dilema más difícil de la era.

Allí estarán: Marcelo Orrego de San Juan, Ignacio Torres que llega desde Chubut, Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo desde Mendoza, Claudio Poggi de San Luis y Rogelio Frigerio que viaja desde Entre Ríos. Maximiliano Pullaro de Santa Fe será el único ausente con aviso porque está viajando por Estados Unidos.

Milei huele a desesperación

En el discurso de derrota desde su bunker en el Hotel Libertador, Milei no pudo contener su desprecio al espacio kirchnerista y sus ganas por ser presidente. Es allí cuando hizo la primera declaración que dejó absorto a más de uno: le propuso a Bullrich ser ministra de Seguridad de su gestión cuando días antes la dirigente del PRO lo había denunciado por haberle dicho “montonera tirabombas”.

La consternación libertaria no tuvo límites y escaló a límites insospechados: prometió una banca al Frente de Izquierda de los Trabajadores conducido por Myriam Bregman en lo que él llama el “el ministerio de Capital Humano”, cuando semanas antes agredió con improperios a esa fuerza llamándolos “zurdos de mierda”.

Milei mandó sus cariños a varios otros dirigentes del PRO con quienes intentó ser benévolo con tal de que se sumen a LLA. Habló de Florencio Randazzo y dijo que tiene “una excelente relación, tenemos muy cerca las bancas”; sobre Federico Sturzenegger dijo tener “un afecto enorme” y le tiró algunas flores “me parece un ser humano maravilloso, uno de los mejores economistas de Argentina con nivel internacional”, hasta Waldo Wolff fue nombrado y dijo que es “amigo”.

Quiénes sí y quiénes no: de qué lado de la mecha está cada uno

Solo pasaron tres días desde que las fuerzas del cielo cayeron de esa nube onírica que les dio la victoria electoral de en las PASO. Con la derrota, salieron a buscar votos y las respuestas fueron tan diversas que es un misterio cómo terminará la historia.

Algunos ya definieron su postura como los partidos de izquierda a través de Gabriel Solano del Partido Obrero que fue despiadado en su rechazo a Milei: “Es de un oportunismo absurdo de alguien que planteó insistentemente durante un año que la izquierda es una mugre. Dijo que era hasta estéticamente y humanamente inferior a los liberales y ahora por la derrota que sufrió en las elecciones generales del 22 de octubre ha salido desesperadamente a intentar disimular su raigambre facho”.

Celeste Fierro del MTS expresó: “Lo de Milei ya es entre muy bizarro y delirante. Evidentemente, después del tortazo del domingo, después de tanto subirse al pony y dejar correr las barbaridades que dijeron desde su entorno (los dirigentes de LLA, Lidia) Lemoine, Marra y otros miembros de la banda y cosechar repudio, ahora en la desesperación dice cualquier cosa por un voto más o menos”.

En cuanto al lado a los referentes de la UCR, la vicepresidenta del partido María Luisa Storani que expresó: “Estamos analizando (el panorama), pero hay una propuesta violenta de la ultraderecha, que es clarísima. Nosotros vamos a ocupar el lugar en el que nos puso el pueblo, que es el de oposición. Si vamos a tener una opción, lo analizaremos mañana y obviamente vamos a estar en contra de Milei”.

Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires dijo estoico: “Nosotros siempre estamos parados del lado de la construcción democrática y eso implica combatir a Javier Milei” y agregó “Atenta contra la democracia argentina y mientras sean una opción electoral el radicalismo tiene que estar ahí para enfrentárseles sea con el candidato que sea”.

Empero, algunos dirigentes ya le dieron la derecha a Javier Milei, como el diputado Waldo Wolff que lo calificó como “una tercera fuerza con volumen electoral” tras el apoyo desfachatado de Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento) que definió su postura: “No es tiempo de tibios. Voy a apoyar a Javier Milei, porque es libertad o delincuencia. Siempre fui un defensor de la libertad y la honestidad: en mi vida, en mis trabajos y en mi ciudad. Siempre enfrenté a los poderosos. Denuncié la causa Vialidad hasta Chocolate. Caiga quien caiga”.