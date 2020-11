Juntos por el Cambio en llamas: explotó la interna por la decisión sobre el pliego de Rafecas

Juntos por el Cambio (JxC) vive horas de extrema tensión entre sus principales dirigentes por las diferentes posturas con respecto al apoyo o no del pliego a Procurador General del juez federal Daniel Rafecas. Es que luego de la postura que hizo pública la ex diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió se produjo un temblor intenso, que generó una fuerte interna.

Carrió, tal y como contó este fin de semana BigBang, cree que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está detrás de un plan para debilitar al presidente Alberto Fernández y, dentro de ese contexto, quiere utilizar cuanto mecanismo tenga a su disposición para imponer esa agenda. Es por eso que, según afirma Lilita puertas adentro, Fernández de Kirchner busca cambiar el mecanismo mediante el cual se elige al jefe de los fiscales.

Hace más de dos meses Carrió le planteó la necesidad al senador nacional por la provincia de Formosa, Luis Naidenoff, de avanzar con un cambio en la postura de no apoyar el pliego de Rafecas a fines de que sea in “mal menor” en comparación con lo que podía ocurrir si la vicepresidenta decidía avanzar con el cambio en la forma en la que se elige el Procurador.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, después de un fin de semana en silencio Carrió salió con los tapones de punta nuevamente. “Comparto con Mauricio Macri que la decisión y responsabilidad histórica en relación a la designación del Procurador General y del tratamiento de la ley de Lousteau, corresponde a los Senadores de Juntos por el Cambio. Así se lo trasmití a Naidenoff hace 60 días”, tuiteó hoy.

Carrió, sin decirlo, se enteró antes que nadie de que la vicepresidenta tiene pensado avanzar sí o sí con el cambio en la forma de elegir al jefe de los fiscales (quiere pasar de necesitar 2/3 del Senado a que sea por mayoría simple). Por lo que cree que tanto Naifenoff como otros senadores nacionales de JxC se “duermieron”.

Mientras tanto la Unión Cívica Radical (UCR) todavía no tomó una decisión sobre lo que hará con respecto al pliego de Rafecas. Es sabido que en el centenario partido el juez dista de ser una persona de agrado. El magistrado fue el que decidió los procesamientos de ocho ex funcionarios de la administración del ex presidente Fernando De la Rúa en la causa conocida como “Coimas en el Senado”. En 2005 Rafecas dictó los mencionados procesamientos pero el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 en 2014, integrado en ese entonces por los jueces Guillermo Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, absolvió a todos los procesados y denunció al magistrado por su desempeño.

“Rafecas enseña en la UBA una teoría que nunca practicó, ni practica en Comodoro Py”, se quejó un veterano dirigente radical con muchos vínculos con la Justicia. En esos tribunales tampoco cae del todo bien el pliego de Rafecas: consideran que es un juez con “más prensa que trabajo”. Las críticas vienen sobre todo de los jueces que integran la Asociación de Magistrados.

Con ese escenario de por medio, y con un ala moderada de JxC, representada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, todavía no queda del todo claro que esta semana se pueda llegar a darse el Zoom en el cual la coalición opositora buscaría llegar a una postura acordada sobre cómo avanzar en la cuestión Rafecas.