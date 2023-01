Juntos por el Cambio irá a la Comisión de juicio político: pedirán que se anule la denuncia contra la Corte Suprema

Por estas horas, Juntos por el Cambio ya definió su estrategia en torno al pedido de juicio político que inició el Gobierno de Alberto Fernández contra los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Carlso Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. A la espera del decreto presidencial para llamar sesiones extraordinarias, los diputados del PRO, de la UCR y de la Coalición Cívica quieren dar de baja el pedido de juicio.

Por eso, primero decidieron que se presentarán en la Comisión de Juicio Político. Aunque en un principio los rumores desde el sector de Juntos por el Cambio afirmaban que no se presentarían para mostrar que estaban en contra, finalmente decidieron usar la reunión a su favor.

Para eso, sumarán la mayor cantidad de representantes posibles cuando se defina el día de la Comisión para dar de baja la denuncia en esa primera instancia. “Se decidió tras la reunión de los presidentes de los bloques. Seguramente se delinearán el resto de los pasos en la Comisión. Si es necesario, se juntarán testigos y documentos para desestimar el pedido del Ejecutivo”, explicó una fuente opositora.

La misión que delinearon para los diputados de Juntos por el Cambio es que hagan caer el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte. El protocolo se realizará una vez que el proyecto ingrese a la Comisión tras el pedido de Sesiones Extraordinarias. Ahí se votará si es admisible o no el tratamiento y se precisan la mitad más uno de los votos.

Pero en ese punto, comienza la rosca política. Es que el Frente de Todos cuenta con 16 diputados en la Comisión. En tanto, Juntos por el Cambio solo tiene 14. A ellos se les suma Alejandro Rodríguez, del Interbloque Federal, que ya les avisó que votará en contra de la admisibilidad. Pero suman 15 y no les alcanza. No importa. El PRO irá en búsqueda de los votos del Frente Renovador, que integra el oficialismo.

Desde la presidencia de uno de los interbloques opositores señalaron: “Entre Ramiro Gutiérrez, Vanesa Massetani y Micaela Morán se puede dar vuelta un voto y que se nieguen a darle admisibilidad al juicio político. Es difícil pero no es imposible. Se puede charlar”.

Si no lo logran, en los 60 días de Comisión de Juicio Político, hay tiempo para que se imponga el dictamen y pase al recinto para ser debatido por todos los diputados. En ese contexto, el proyecto no tendría chances de avanzar porque el oficialismo necesita dos tercios de los votos presentes y cuenta con 118 diputados de un total de 257. O sea, necesita 59 votos y de todos esos, 35 son opositores. Por ahora, Juntos por el Cambio no quiere dejar nada librado al azar y decidió tatar de eliminar la denuncia en una primera instancia.

Hay que recordar que luego de que diez gobernadores firmaron este martes el documento impulsado por el jefe de Estado para iniciar juicio político contra el máximo tribunal de Justicia, Alberto convocó a los diputados para entregarles personalmente el documento con la solicitud formal. "Convoqué a Germán Martínez y a Carolina Gaillard, presidentes respectivamente del Bloque de Frente de Todos y de la Comisión de Juicio Político, para entregarles el pedido de Juicio Político a miembros de la CSJN que impulsamos con gobernadores. Les pedí que inicien su pronto tratamiento legislativo", publicó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

En el pedido, con el título Solicitan la apertura del procedimiento de juicio político respecto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y dirigido a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ana Carolina Gaillard, se lee: “Por medio de la presente se solicita el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.