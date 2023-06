Juntos por el fango: lluvia de chicanas y filosos cruces por la incorporación de Schiaretti

Mauricio Macri: "No se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses"

Mauricio Macri no lo dudó y criticó con firmeza al precandidato presidencial del PRO y señaló que quienes proponen la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio "no conocen a los cordobeses".

"Me entristece toda esta discusión y creo que no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales o fuera de tiempo: faltan ocho días para el cierre de alianzas", sostuvo el ex mandatario.

En alusión a Horacio Rodríguez Larreta, determinó: "No entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad. En qué momento se hizo un debate interno, amplio, respetuoso para analizar pros y contras de esto, sobre todo a la luz del proceso electoral cordobés. No se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses. Los que proponen esto de esta manera no entienden y no conocen a los cordobeses. ¿Sobre qué valores, sobre qué programa de gobierno estamos planteando este acuerdo? Somos el cambio o no somos nada. ¿Cómo vamos a acordar con el PJ cordobés si han apoyado casi todas las leyes en estos tres años?".

En ese sentido, el ex presidente destacó que este tipo de cuestiones deben ser acordadas entre los dos postulantes del PRO, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: "No se pueden cambiar las reglas de juego unilateralmente. Siempre puede haber propuestas, pero deben ser analizadas, consensuadas. Espero que se sienten en una mesa a dialogar y convengan cómo recorremos esta última parte, porque falta muy poco", añadió.

Y retomó las críticas a Rodríguez Larreta, deslizando que augura una derrota frente a Patricia Bullrich: "Esa sospecha es la que cada vez más gente tiene. El que está tranquilo y seguro en el camino por el que va no cambia las reglas faltando cinco minutos. Él se pone en ese lugar. Como Patricia, debería mostrar convicción".