Juntos por la contradicción: del desdoblamiento de Macri en 2015 a las críticas de Lousteau al voto electrónico

La reciente decisión de Horacio Rodríguez Larreta de modificar la forma de votación en la Ciudad de Buenos Aires destapó los cambios en el discurso de varios dirigentes opositores.

En 2021, en miras al cierre de listas para las elecciones legislativas, algunos referentes de Juntos por el Cambio cruzaban opiniones sobre la candidatura de Diego Santilli y Facundo Manes. ¿Un porteño puede ser candidato en provincia?, analizaban dentro de las filas.

Jorge Macri, quien era intendente de Vicente López, cuestionaba desde su territorio la candidatura de Santilli para encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

“Yo quiero que sean candidatos los que no ocupan cargos: que no sean intendentes, ni vicefejes, ni ministros. Creo que ni Santilli ni yo deberíamos ser candidatos ahora”, manifestó, en ese año, a Radio del Plata.

En la misma línea, el ex intendente de Vicente López cuestionó la candidatura de Santilli: “No tiene domicilio en la provincia. No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena a un capricho, de querer cruzar candidatos”.

“Creo que la Provincia está madura para plantear sus propias alternativas y propuestas. No es en contra de Santilli, que es un dirigente valioso, pero no cumple con lo que decimos. Si se mudara a Buenos Aires y pudiera hacer un recorrido para comprenderla… o si es intendente seguro después puede ser un gran candidato a gobernador. Pero la lógica de extrapolar candidatos o figuras de un lado para otro no va más”, decía en Ambito Financiero.

“Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, ¿Qué dirían ustedes?”, preguntó inocentemente en A24. Sin embargo, el ex intendente del Conurbano hoy es ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pelea para ser el precandidato a jefe de Gobierno porteño.

Macri 2015 vs Macri 2023

La decisión en torno a la posibilidad de organizar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires tensó la interna al máximo en la coalición opositora. El ex presidente Mauricio Macri, salió al cruce y cuestionó a Larreta, ya que esta modalidad complicaria la estrategia de su primo, Jorge Macri, para convertirse en alcalde en CABA.

Lo cierto es que durante los años 2015 y 2019, Macri fue un gran militante del sistema que anunció Larreta. “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”, sostuvo el ex jefe de Estado tras el anuncio.

Pero el Macri de 2015 no opinaba lo mismo cuando era candidato a presidente y estaba a cargo del gobierno de la Ciudad. De hecho, por decreto dispuso que las elecciones fueran desdobladas de las nacionales. Esta acción buscaba favorecer la candidatura del jefe de Gobierno Porteño en la ciudad.

También, más tarde, en el 2019, el entonces jefe del Poder Ejecutivo Nacional, que buscaba su reelección, se mostró a favor de implementar la Boleta Única en todo el país, al destacar que esta herramienta permitía “sumar transparencia y fortalecer la confianza en las elecciones”, y además facilitaba “el recuento” y aseguraba “las mismas oportunidades para todas las listas”.

Una Maria Eugenia gobernadora que consultaba por el desdoblamiento

En diciembre de 2018, Maria Eugenia Vidal, quien era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, envió emisarios a la Junta Electoral provincial y a la Justicia Federal Electoral para reconocer las posibilidades de desdoblar la elección.



En ese momento, no encontró antecedentes de una elección provincial celebrada en fecha distinta de una elección nacional. El objetivo de esa estrategia era el efecto arrastre de una “candidata ganadora” y el posterior fortalecimiento de la candidatura de Macri en el territorio.

Tras el anuncio de Larreta, Maria Eugenia Vidal fue la primera en reaccionar con un contundente tuit: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

Martín Lousteau, un detractor del voto electrónico

En las elecciones de 2015, Martín Lousteau era senador nacional por la Unión Cívica Radical y precandidato a jefe de Gobierno porteño.

"En la Ciudad de Buenos Aires se demostró que vos podías alterar la boleta con el chip. De hecho a mi me lo mostraron... No nos querían entregar máquinas y cuando nos entregaron las máquinas vinieron hackers con un teléfono y modificaron el chip. Con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos", manifestó Lousteau en una entrevista con el periodista Ari Lijalad.

Si bien cuestionó la modalidad y la gestión del PRO, luego de su derrota Lousteau fue nombrado por Mauricio Macri como embajador de Estados Unidos.

Pero Martín hizo borrón y cuenta nueva, y celebró la decisión de Larreta. "El Código Electoral marca claramente qué es lo qué hay que hacer y es lo que decidió y comunicó el Jefe de Gobierno. La Boleta Única permite que el debate y las propuestas se enfoquen en los intereses de los porteños", aseguró Lousteau esta tarde en diálogo con La Nación+.